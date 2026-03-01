Chandra Grahan Effects On Zodiac: साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग  

इस बार होली से पहले साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो होलिका पर दिखेगा. ये ग्रहण भारत में भी देखा इसलिए इसका सूतक काल भी होगा और सभी राशियों पर अच्छा या बुरा प्रभाव भी. तो चलिए प्रीतिका मजुमदार से जानें कि किस राशि से लिए ग्रह शुभ और किसके लिए हानि योग वाला होगा.

What will be the effect of the lunar eclipse on the zodiac signs. (Photo Credit - AI Generated)

इस बार होली से पहले चंद्रग्रहण का संयोग है. होली से पहले 3 मार्च को भारत में चंद्रग्रहण दिखाई देगा. यह पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. होली से पहले होने वाले इस चंद्रग्रहण का कई राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. कुछ राशियों के लिए यह चंद्रग्रहण शुभ है, जबकि कुछ राशियों के लिए कष्टदायक साबित होगा. चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक का अवलोकन किया जाएगा. 19 वर्षों में पहली बार होली से एक दिन पहले चंद्रग्रहण हो रहा है.

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार ने बताया कि इस बार चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन हो रहा है. चंद्रग्रहण शाम 6 बजे होगा और चंद्रग्रहण के बाद 48 मिनट तक रहेगा. चंद्रग्रहण के दौरान स्नान करना और दान करना शुभ माना जाता है. ये सभी कार्य ग्रहण के दौरान किए जा सकते हैं. ये ग्रहण भारत के अलावा, टोक्यो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य कई देशों में चंद्रग्रहण पूर्णतः दिखाई देगा.

ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या नहीं?

विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस दिन अपने पेट पर गोबर लगाना चाहिए ताकि शिशु सुरक्षित रहे. गर्भवती महिलाओं को उपवास नहीं करना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए. ग्रहण के दौरान फल, सब्जियां या कोई भी चीज काटने से बचना चाहिए. साथ ही, सिलाई और बुनाई का काम भी नहीं करना चाहिए.

किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा?

यह ग्रहण सिंह राशि को प्रभावित कर रहा है. इसलिए, सिंह राशि के जातकों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा. मेष राशि के जातक चिंतित रहेंगे और मिथुन राशि के जातकों को लाभ होगा. वृषभ राशि के जातकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. मकर राशि के जातकों को काफी कष्ट सहना पड़ेगा. कुंभ राशि के जातकों को महिलाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा

जबकि वृश्चिक राशि के जातकों को सुख मिलेगा और धनु राशि के जातकों को धन प्राप्ति होगी. और मीन राशि के जातकों को मित्रता के माध्यम से लाभ होगा.

ग्रहण के बुरे प्रभाव दूर करने के लिए क्या करें?



ग्रहण के दौरान शुभ फल प्राप्त करने के लिए गाय, भूमि, वस्त्र और भोजन दान करना शुभ माना जाता है. किसी एक मंत्र का जाप करें. भारत में ग्रहण का समय दोपहर 3:20 से शाम 6:48 तक रहेगा. यह एक सतत चंद्र ग्रहण है. ग्रहण के दौरान भोजन न करें. यदि भोजन तैयार हो तो उसे त्याग दें. यदि विवाह समारोह हो तो भोजन को शुद्ध रखने के लिए कुश को पहले रखें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से