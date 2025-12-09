FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?

योगी सरकार का ‘सुपर सिक्योरिटी मॉडल’, पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार

विराट कोहली का स्पाइक्ड क्विफ्स से मॉडर्न मलेट आइकॉनिक हेयरस्टाइल, हर लुक में दिखता है क्रिकेटर का निडर व्यक्तित्व

Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?

धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

Homeधर्म

धर्म

अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?

भारत में ऐसे कई शानदार मंदिर हैं जहां आप अपने व्यक्तित्वऔर स्वभाव के अनुसार दर्शन कर सकते हैं. आप अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए वहां जा सकते हैं. तो, पेश है उन मंदिरों के बारे में जानकारी.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 09, 2025, 02:44 PM IST

Which God to Worship Based on Your Personality

क्या आप जानते हैं कि हर आत्मा किसी न किसी मंदिर से जुड़ी होती है? भारत के हर मंदिर में एक अनोखी शक्ति होती है और अपनी शक्तिशाली मान्यताओं के कारण दुनिया भर के आध्यात्मिक लोगों को आकर्षित करती है. आपको यकीन होगा कि हमारे भारत में ऐसे मंदिर हैं जो व्यक्तित्व को दर्शाते हैं.

ये सिर्फ़ पूजा स्थल या मनोकामना पूर्ति के पवित्र स्थान नहीं हैं, बल्कि ये व्यक्ति की शांति, शक्ति, रचनात्मकता, साहस या परिवर्तन का दर्पण हैं. तो, यहाँ भारत के उन मंदिरों के बारे में जानकारी दी गई है जो दर्शन के लिए सबसे उपयुक्त हैं. 
  
केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड: साहसी लोगों के लिए
अगर आप चुनौतियों का सामना करने और कठिन यात्रा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो शायद उत्तराखंड राज्य का केदारनाथ मंदिर आपके लिए एकदम सही मंदिर है. चुनौतियों के साथ-साथ धैर्य रखना भी ज़रूरी है. उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर आपके व्यक्तित्व से मेल खाता है. हिमालय में लगभग 11,755 फीट की ऊँचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख तीर्थस्थल है. यह पवित्र स्थान शक्ति और भक्ति का प्रतीक है.  
 
जगन्नाथ मंदिर, पुरी: कमजोर दिल वालों के लिए
अगर आप शांत, आध्यात्मिक, आज़ादी, यात्रा और नए अनुभवों की तलाश में हैं, तो शायद ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर आपके लिए एकदम सही है . यह चार धाम मंदिरों में से एक है, जो गति और जीवन के उत्सव का प्रतीक है. यह भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक भी है.  
 
तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश: महत्वाकांक्षी लोगों के लिए
आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है. यह मंदिर महत्वाकांक्षी और लक्ष्य-केंद्रित लोगों के लिए एक आदर्श मंदिर है. ऐसे लोगों के लिए यह मंदिर एक तरह का आध्यात्मिक क्षेत्र है. यह मंदिर कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है. लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आते हैं. वैसे, तिरुपति में 9 सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं. आप भी उनके दर्शन कर सकते हैं.  
 
कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, असम: साहसी और रहस्यवादी लोगों के लिए 
कुछ लोग मानसिक शक्तियों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं. उनके लिए, शायद असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर एक बहुत ही उपयुक्त मंदिर है. अगर आपकी आत्मा में गहराई और जोश है, तो वह कामाख्या मंदिर से अच्छी तरह जुड़ी हुई है. यह स्थान सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है जो दिव्य स्त्री ऊर्जा को उसके शुद्ध, शुद्ध और शक्तिशाली रूप में प्रतिष्ठित करता है.  
 
स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, पंजाब: जो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं पसंद करते
भेदभाव पसंद न करने वालों के लिए शायद सबसे उपयुक्त मंदिर पंजाब राज्य के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर है. इसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो दयालुता और सामुदायिक गतिविधियों में विश्वास रखते हैं. यह समृद्ध मंदिर उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो करुणामय और सेवाभावी होना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक रसोईघर (लंगर) है, जहाँ व्यक्तिगत सेवा की जा सकती है.  
 
मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरै, तमिलनाडु; वास्तुकला प्रेमियों के लिए
हममें से ज़्यादातर लोगों को साफ़-सुथरी वास्तुकला पसंद होती है. अगर आप भी ऐसी ही शख्सियत रखते हैं, तो तमिलनाडु के मदुरै स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर ज़रूर जाएँ . यह भारत के सबसे रंगीन मंदिरों में से एक है. इसकी रंगीन मीनारें और बारीक नक्काशी, पौराणिक कलाकृतियों के साथ, एक रचनात्मक व्यक्तित्व की झलक दिखाती हैं. इसमें कोई शक नहीं कि कलात्मक व्यक्तित्व वाले लोगों को यहाँ तुरंत प्रेरणा मिलेगी. यह मंदिर सुंदरता, अभिव्यक्ति और दिव्य स्त्रीत्व का उत्सव मनाता है.  

Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?
धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा
हार्ट को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं ये 6 फूड्स, डाइट में शामिल करते ही ​हेल्थ के साथ ही फिट रहेगा दिल
ये है दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश, जहां खुलेआम होती है बेइमानी, जानें भारत की रैंकिंग
धर्म
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर, जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर
चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
