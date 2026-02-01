Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग

List of auspicious times in February-फरवरी में गृह प्रवेश से लेकर वाहन और संपत्ति खरीदने का शुभ शुभ मुहूर्त कब-कब है चलिए जानते हैं.

फरवरी का महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार भी हैं और कई शुभ योग भी बन रहे हैं. ऐसे में न केवल शादी के लिए ये महीना बहुत शुभ है बल्कि वाहन खरीदने से लेकर गृह प्रवेश तक के लिए कई शुभ समय है. ग्रहों की चाल के अनुसार भी यह महीना विशेष माना जाता है. यह महीना उन लोगों के लिए विशेष है जो इस दौरान घर में शुभ कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं. फरवरी में विवाह, वाहन, संपत्ति, गृहप्रवेश जैसे शुभ कार्यक्रमों के लिए कई शुभ मुहूर्त कब-कब हैं चलिए विस्तार से समझते हैं.

शादी का शुभ मुहूर्त

यदि आप फरवरी महीने में शादी की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास कुल 11 शुभ समय हैं.

1-शुभ मुहूर्त गुरुवार, 5 फरवरी को सुबह 7:7 बजे से 6 फरवरी को सुबह 7:06 बजे तक है. इस दौरान उत्तरा फाल्गुनी हस्त नक्षत्र रहेगा. इसके बाद चतुर्थी और पंचमी तिथि भी होगी.

2- शुभ मुहूर्त शुक्रवार, 6 फरवरी को सुबह 7:60 बजे से रात 11:37 बजे तक है. इस समय हस्त नक्षत्र विद्यमान रहेगा और पंचमी तिथि भी होगी.

3-मुहूर्त रविवार, 8 फरवरी को रात 12.08 बजे से 9 फरवरी को सुबह 5.02 बजे तक है. इस समय स्वाति नक्षत्र होगा और सप्तमी तिथि भी होगी.

4-मुहूर्त मंगलवार, 10 फरवरी को सुबह 7:55 बजे से 11 फरवरी को सुबह 1:42 बजे तक है. इस समय अनुराधा नक्षत्र और नवमी तिथि मौजूद रहेंगी.

5-मुहूर्त गुरुवार, 12 फरवरी को सुबह 8:20 बजे से 13 फरवरी को सुबह 3:06 बजे तक है. इस दौरान मूल नक्षत्र बना रहेगा और यह एकादशी तिथि होगी.

6-मुहूर्त शनिवार, 14 फरवरी को शाम 6:16 बजे से 15 फरवरी को सुबह 3:18 बजे तक है. इस समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मौजूद रहेगा और यह तिथि त्रयोदशी होगी.

7-मुहूर्त गुरुवार, 19 फरवरी को रात 8:52 बजे से 20 फरवरी को सुबह 6:55 बजे तक है. इस दौरान उत्तर भाद्रपद नक्षत्र बना रहेगा और तृतीया तिथि होगी.

8-मुहूर्त शुक्रवार, 20 फरवरी को सुबह 6:55 बजे से 21 फरवरी को सुबह 1:51 बजे तक है. इस दौरान उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र होंगे, साथ ही तृतीया और चतुर्थी तिथि भी होगी.

9-मुहूर्त मंगलवार, 24 फरवरी को सुबह 04:26 बजे से 25 फरवरी को सुबह 06:50 बजे तक है. इस समय रोहिणी नक्षत्र मौजूद रहेगा और नवमी तिथि होगी.

10-शुभ मुहूर्त बुधवार, 25 फरवरी को सुबह 01:28 बजे से 26 फरवरी को सुबह 06:49 बजे तक है. इस दौरान मृगशिरा नक्षत्र विद्यमान रहेगा और नवमी एवं दशमी तिथि भी होगी.

11-शुभ मुहूर्त गुरुवार, 26 फरवरी को सुबह 6:49 बजे से दोपहर 12:11 बजे तक है. इस समय मृगशिरा नक्षत्र विद्यमान रहेगा और यह दशमी तिथि होगी.

घर में प्रवेश करने का मुहूर्त

यदि आप फरवरी में अपने घर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इस महीने 7 शुभ समय हैं.

1-मुहूर्त शुक्रवार, 6 फरवरी को रात 12:23 बजे से 7 फरवरी को रात 01:18 बजे तक है. इस दौरान चित्रा नक्षत्र बना रहेगा और हस्त तिथि रहेगी.

2-शुभ मुहूर्त बुधवार, 11 फरवरी को सुबह 9:58 से 10:53 बजे तक है. इस समय ज्येष्ठा और अनुराधा नक्षत्र उपस्थित रहेंगे.

3-मुहूर्त गुरुवार, 19 फरवरी को रात 8:52 बजे से 20 फरवरी को सुबह 6:55 बजे तक है. इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

4-मुहूर्त शुक्रवार, 20 फरवरी को सुबह 6:55 बजे से दोपहर 2:38 बजे तक है. इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उपस्थित रहेगा.

5-शुभ मुहूर्त शनिवार, 21 फरवरी को दोपहर 1:00 बजे से शाम 7:07 बजे तक है. इस दौरान रेवती नक्षत्र भी मौजूद रहेगा.

6-शुभ मुहूर्त बुधवार, 25 फरवरी को सुबह 2:40 बजे से 26 फरवरी को सुबह 6:49 बजे तक है. इस दौरान मृगशिरा नक्षत्र विद्यमान रहेगा.

7-शुभ मुहूर्त गुरुवार, 26 फरवरी को सुबह 6:49 बजे से दोपहर 12:11 बजे तक है. इस समय मृगशिरा नक्षत्र दिखाई देगा.

मुंज मुहूर्त

फरवरी महीने में मुंज अनुष्ठान करने के लिए दो शुभ समय होते हैं.

1-शुभ मुहूर्त शुक्रवार, 6 फरवरी को सुबह 11:59 बजे से दोपहर 1:55 बजे तक है. इस समय हस्त लग्न नक्षत्र होगा. अतः कृष्ण पंचमी भी होगी.

2-शुभ मुहूर्त बुधवार, 11 फरवरी को सुबह 11:39 बजे से दोपहर 1:35 बजे तक है. इस दौरान ज्येष्ठ नक्षत्र विद्यमान रहेगा. साथ ही कृष्ण दशमी तिथि भी होगी.

वाहन खरीदने का सबसे अच्छा समय

अगर आप इस महीने कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए 5 अच्छे समय हैं.

1-शुभ समय रविवार, 1 फरवरी को सुबह 7:09 बजे से रात 11:58 बजे तक है. यह समय पुष्य नक्षत्र का है और पूर्णिमा तिथि भी है.

2-शुभ मुहूर्त 6 फरवरी, शुक्रवार को सुबह 7:06 बजे से 7 फरवरी, सुबह 7:06 बजे तक है. इस समय हस्त नक्षत्र (चित्रा नक्षत्र) और पंचमी नक्षत्र (षष्ठी तिथि) मौजूद हैं.

3-शुभ मुहूर्त बुधवार, 11 फरवरी को सुबह 9:58 बजे से 10:53 बजे तक है. इस समय ज्येष्ठा और अनुराधा नक्षत्र मौजूद रहेंगे और दशमी और नवमी तिथि भी होगी.

4-शुभ मुहूर्त गुरुवार, 26 फरवरी को सुबह 6:49 बजे से दोपहर 12:11 बजे तक है. इस समय मृगशिरा नक्षत्र भी मौजूद रहेगा. अतः यह दशमी तिथि होगी.

5-मुहूर्त शुक्रवार, 27 फरवरी को सुबह 10:48 बजे से रात 10:32 बजे तक है. इस समय पुनर्वसु नक्षत्र होगा और यह एकादशी तिथि होगी.

संपत्ति खरीदने का मुहूर्त

फरवरी में संपत्ति खरीदने के लिए कुछ शुभ समय हैं. आप 12, 13, 19, 20, 26 और 27 तारीख को वाहन खरीद सकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

