February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 

Vijaya Ekadashi Or Amalaki Ekadashi Date: एकादशी के व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस खास दिन पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और सच्चे मन के साथ एकादशी का व्रत रखा जाए तो भगवान विष्णु अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं. पंचांग के अनुसार हर महीने 2 एकादशी व्रत पड़ती है, एक एकादशी महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ती है तो दूसरी एकादशी महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है. इस महीने यानी फरवरी में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी पड़ने वाली है, पहली है विजया एकादशी और दूसरी आमलकी एकादशी. आइए जान लेते हैं डेट और मुहूर्त क्या है...

विजया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त

विजया एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है, इस एकादशी का संबंध विजय से है, यानी जीवन की परेशानियों और नकारात्मकता पर जीत हासिल करना. मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और उसके लिए सफलता का मार्ग आसान होता है.

- पंचांग के अनुसार, फरवरी महीने की पहली एकादशी 13 फरवरी (शुक्रवार) को पड़ रही है.

- इस दिन पूजा करने का शुभ समय सुबह 6:26 बजे से 9:15 बजे तक है.

- एकादशी का पारण अगले दिन सुबह करना शुभ माना जाता है.

आमलकी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त

फरवरी महीने की दूसरी एकादशी को आमलकी एकादशी या आंवला एकादशी कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है. इस दिन व्रत रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है.

- आमलकी एकादशी 26 फरवरी को पड़ रही है.

- इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 बजे से 9:09 बजे तक है.

एकादशी पूजा की आसान विधि

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ कपड़े पहनें, हो सके तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनें, यह शुभ माना जाता है. इसके बाद अब पूजा घर को अच्छी तरह साफ करें. भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को साफ जगह पर रखें. पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें, माना जाता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है. विजया एकादशी के दिन पूजा स्थान के पास जल से भरा कलश रखें और आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना न भूलें. पूजा के दौरान “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. एकादशी व्रत का पारण अगले दिन करें और उसके बाद दान-पुण्य करना शुभफलदायी माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.