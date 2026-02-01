FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

J&K-पाकिस्तानी गुब्बारे पर PIA लिखा मिला, सुरक्षाबलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 

February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ये 4 मैच होस्ट करेगा श्रीलंका का पल्लेकेले स्टेडियम, जानिए कैसा है मैदान का रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ये 4 मैच होस्ट करेगा श्रीलंका का पल्लेकेले स्टेडियम, जानिए कैसा है मैदान का रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान, जानिए किसका फायदा और किसका नुकसान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान, जानिए किसका फायदा और किसका नुकसान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा

क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा

Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 

Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल

Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

Homeधर्म

धर्म

February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 

February Ekadashi Date: इस महीने यानी फरवरी में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी पड़ने वाली है, पहली है विजया एकादशी और दूसरी आमलकी एकादशी. आइए जान लेते हैं डेट और मुहूर्त क्या है... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 01, 2026, 11:09 PM IST

February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 

Vijaya Ekadashi Or Amalaki Ekadashi Date: AI Image

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Vijaya Ekadashi Or Amalaki Ekadashi Date: एकादशी के व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस खास दिन पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और सच्चे मन के साथ एकादशी का व्रत रखा जाए तो भगवान विष्णु अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं. पंचांग के अनुसार हर महीने 2 एकादशी व्रत पड़ती है, एक एकादशी महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ती है तो दूसरी एकादशी महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है. इस महीने यानी फरवरी में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी पड़ने वाली है, पहली है विजया एकादशी और दूसरी आमलकी एकादशी. आइए जान लेते हैं डेट और मुहूर्त क्या है... 

विजया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त

विजया एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है, इस एकादशी का संबंध विजय से है, यानी जीवन की परेशानियों और नकारात्मकता पर जीत हासिल करना.  मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और उसके लिए सफलता का मार्ग आसान होता है. 

- पंचांग के अनुसार, फरवरी महीने की पहली एकादशी 13 फरवरी (शुक्रवार) को पड़ रही है.
- इस दिन पूजा करने का शुभ समय सुबह 6:26 बजे से 9:15 बजे तक है.
- एकादशी का पारण अगले दिन सुबह करना शुभ माना जाता है.

यह भी पढ़ें:  Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल

आमलकी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त

फरवरी महीने की दूसरी एकादशी को आमलकी एकादशी या आंवला एकादशी कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है.  धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है. इस दिन व्रत रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है.

- आमलकी एकादशी 26 फरवरी को पड़ रही है. 
- इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 बजे से 9:09 बजे तक है.

एकादशी पूजा की आसान विधि

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ कपड़े पहनें, हो सके तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनें, यह शुभ माना जाता है. इसके बाद अब पूजा घर को अच्छी तरह साफ करें. भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को साफ जगह पर रखें. पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें, माना जाता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है. विजया एकादशी के दिन पूजा स्थान के पास जल से भरा कलश रखें और आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना न भूलें. पूजा के दौरान “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. एकादशी व्रत का पारण अगले दिन करें और उसके बाद दान-पुण्य करना शुभफलदायी माना जाता है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान  
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान
किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना
किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना
MORE
Advertisement
धर्म
Grah Gochar: शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची 
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची
क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?
क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?
Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त 
Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
MORE
Advertisement