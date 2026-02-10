Mahashivratri Kab Hai: 15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन

महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा इसे लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. कोई इसे रविवार 15 फरवरी बता रहा तो कोई सोमवार 16 फरवरी. तिथि को लेकर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो चलिए जानें कि महादेव को प्रसन्न करे के लिए महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा.

महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना और आत्मिक जागरण का दिन माना गया है. इस दिन देवी पार्वती और भगवान शंकर का विवहा हुआ था. हर साल महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है. लेकिन 2026 में तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी या 16 फरवरी किस दिन मनाई जाएगी? आइए पंचांग और शास्त्रीय नियमों के आधार पर पूरा विश्लेषण समझते हैं.

Mahashivratri 2026 की सही तारीख क्या है?

महाशिवरात्रि 2026 में 15 फरवरी (रविवार) को मनाई जाएगी. हालांकि कुछ पंचांगों में तिथि 16 फरवरी तक भी दिखाई देती है, इसलिए भ्रम पैदा होता है. लेकिन व्रत और पूजा की दृष्टि से मुख्य तिथि 15 फरवरी ही मानी जाएगी.

क्यों होता है हर साल तारीख को लेकर कंफ्यूजन?

महाशिवरात्रि की तारीख अंग्रेज़ी कैलेंडर पर स्थिर नहीं होती. असल में हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है और चतुर्दशी तिथि कभी रात में शुरू होती है तो कभी दिन में ऐसे में अलग-अलग पंचांग (द्रिक, वैदिक, क्षेत्रीय पंचांग) में समय थोड़ा बदल जाता है. इसी कारण हर साल तारीख को लेकर भ्रम देखा जाता है.

2026 में चतुर्दशी तिथि का समय

फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 14 फरवरी 2026 की रात से लगेगी और इसकी समाप्ति 15 फरवरी 2026 की रात को होगी. शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत उसी दिन रखा जाता है, जब चतुर्दशी तिथि रात में पड़े. इसलिए 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा का मुख्य दिन माना जाएगा.

निशिता काल का महत्व (शिवजी की पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय)

महाशिवरात्रि पर रात्रि पूजा को सबसे शुभ माना जाता है. निशिता काल असल में मध्यरात्रि का समय होता है जब भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है. इस दौरान रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और ध्यान अत्यंत फलदायी माना गया है. 2026 में निशिता काल 15 फरवरी की रात को पड़ेगा, इसलिए यही दिन धार्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है.

महाशिवरात्रि व्रत कब रखना चाहिए?

शास्त्रों के अनुसार व्रत चतुर्दशी तिथि में रखा जाता है और पूजा रात्रि में चार प्रहर में की जाती है. वहीं व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है. इस नियम के आधार पर भी 15 फरवरी 2026 ही मुख्य महाशिवरात्रि है.

महाशिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है और इस दिन को हिंदू धर्म में आत्मशुद्धि और साधना की रात्रि का दर्जा दिया गया है. इस दिन मोक्ष और आध्यात्मिक जागरण का अवसर मिलता है. इस दिन उपवास, मंत्र जाप और शिव पूजन से विशेष पुण्य फल मिलता है.

