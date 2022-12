Baba Vanga 2023 Predictions: एलियन अटैक से मनचाहे बच्चे तक, 2023 के लिए बाबा वेंगा ने की हैं ये चौंकाने वाली भविष्यवाणियां

2023 को लेकर बाबा वेंगा ने की है ये चौंका देने वाली भविष्यवाणियां

डीएनए हिंदी: (Baba Vanga Predictions For The Next 12 Months) साल 2023 शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में नास्त्रेदमस वुमन के नाम से मशहूर बल्गेरियाई फकीर बाबा वेंगा ने 2023 को लेकर भविष्यवाणी की है (Baba Vanga Predicts a Dark And Destroyed Future).

उनकी ये भविष्यवाणी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित होती है. बाबा वेंगा (Baba vanga) का कहना है कि पृथ्वी पर आने वाले साल में परमाणु होड़ को लेकर कई परिवर्तन हो सकते हैं. जिसकी वजह से कई विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं (Baba Vanga Prediction list 2023). इसके अलावा बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में कुछ अजीबोगरीब वैज्ञानिक अविष्कार भी शामिल है. इनमें से एक है लेबोरेट्री में बच्चों का जन्म. तो चलिए जानते हैं बाबा वेंगा के इन्हीं भविष्यवाणियों के बारे में...

कौन थीं बाबा वेंगा (Who Is Baba Vanga)

मशहूर बल्गेरियाई बाबा वेंगा उन भविष्यवक्ताओं में शामिल हैं जिन पर पूरी दुनिया यकीन करती है. वह एक फकीर थीं जिन्हें बाल्कन क्षेत्र का नास्त्रेदमस कहा जाता है. 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आंखें खराब हो गई थीं. उन्होंने मृत्यु से पहले ही सन् 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी थी. क्योंकि बाबा वेंगा का मानना था कि सन् 5079 में दुनिया का अंत हो जाएगा. 11 अगस्त 1996 के दिन बाबा वेंगा ने अंतिम सांस ली.

बाबा वेंगा ने साल 2023 को लेकर की है भविष्यवाणी (Baba Vanga New Year 2023 predictions)

लेबोरेट्री में होगा बच्चों का जन्म (Creation of Lab babies in 2023)

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, मनुष्य के बच्चे 2023 में लेबोरेट्री यानी प्रयोगशालाओं में विकसित हो सकते हैं. विज्ञान में हो रही लगातार प्रगति की बदौलत लैब में शिशुओं के पैदा होने की अवधारणा उनकी भविष्यवाणी में शामिल है.

पृथ्वी पर आ सकते हैं एलियंस (Visits from Aliens)

इसके अलावा बाबा वेंगा की सबसे डराने वाली भविष्यवाणी यह है कि साल 2023 में एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं. उनकी भविष्यवाणी के अनुसार, आने वाले समय में दुनिया अंधेरे में ढक सकती है. इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि अगर एलियंस पृथ्वी पर आएंगे तो लाखों लोग मारे जाएंगे.

एक विनाशकारी सौर तूफान (Solar Storm in 2023)

बाबा वेंगा की एक और सबसे चिंताजनक भविष्यवाणी है सौर तूफान को लेकर. जो पृथ्वी पर महाविनाश का कारण बन सकता है. दरअसल सौर तूफान का मतलब है सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का विस्फोट, जिससे पृथ्वी पर कई तरह के खतरनाक रेडिएशन पड़ेंगे. इस सौर तूफान का प्रभाव अरबों परमाणु बमों जितना शक्तिशाली हो सकता है.

बायोवेपन्स का परीक्षण (Bioweapon Tests)

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2023 में बड़े देशों द्वारा इंसानों पर बायोवेपन परीक्षण किए जा सकते हैं. जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो सकती है.

पृथ्वी की कक्षा में बदलाव (Change in Earth's Orbit)

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी 2023 में अपना रास्ता बदल सकती है. पृथ्वी हर साल सूर्य के चारों ओर घूमते हुए 584 मिलियन मील की दूरी तय करती है. ये जर्नी पूरी तरह गोलाकार ना होकर अंडाकार होती है. जिसकी वजह से पृथ्वी पर अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है. जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की कक्षा में बदलाव. इस तरह के बदलाव कई हजार वर्ष में एक बार होता है. ऐसे में अगर पृथ्वी की कक्षा में हल्का सा भी बदलाव होता है तो स्थिति वाकई चिंताजनक हो जाएगी.

बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां हुईं हैं सच

बाबा वेंगा को मानने वाले दावा करते हैं कि उनकी की गई भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं. बाबा वेंगा ने अमेरिका में हुए 9/11 का हमला, कुर्स्क पनडुब्बी त्रासदी, अमेरिका में अश्वेत राष्ट्रपति (बराक ओबामा) समेत कुछ सबसे भयानक घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की थी, जो कि सच साबित हुईं. इसके अलावा नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने अपने निधन की भी तारीख बिलकुल सटीक बताई थी. ऐसे में उनकी भविष्यवाणी को लेकर लोगों में चिंता बढ़ जाती है.

