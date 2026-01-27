FacebookTwitterYoutubeInstagram
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट

कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट

धर्म

धर्म

Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट

हिंदू धर्म फाल्गुन माह को बेहद विशेष माना गया है. यह महीना भगवान शिव और श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना और आराधना के लिए विशेष माना जाता है. इसी माह में अमलका एकादशी से लेकर होली की शुरुआत होती है.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 27, 2026, 10:38 AM IST

Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
हिंदू धर्म में हर एक महीने का अपना अलग महत्व होता है. हिंदू कैलेंडर से देखें को साल का आखिरी महीना फाल्गुन इस बार 2 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है. यह महीना 3 मार्च तक रहेगा. पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने की वजह से इस माह का नाम फाल्गुन पड़ा है. इसे आनंद और उल्लास का महीना कहा गया है. आइए जानते हैं इस महीने का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार...

फाल्गुन महीने में महादेव और मां पार्वजी की विवाह वर्षगांठ यानी महाशिवरात्रि व्रत के रूप में भी काफी महत्व रखता है. इस माह में ही श्री राधा-कृष्ण का प्रिय त्योहार होली मनाया जाता है. फाल्गुन माह में ही विजया दशमी से लेकर अमला एकादशी का व्रत पड़ता है. आइए जानते हैं व्रत और त्योहार...

फाल्गुन माह में किसी पूजा करें

फाल्गुन माह में संतान प्राप्ति के लिए बाल श्रीकृष्ण, मनपसंद शादी और जीवन में सुख संपत्ति पाने के लिए युवा कृष्ण और ज्ञान वैराग्य के लिए श्रीकृष्ण की पूजा करनी चाहिए. यह महीना महादेव की पूजा अर्चना और आराधना के लिए बेहद विशेष है. मान्यता है कि फाल्गुन वही महीना है, जिसमें चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी. इसी वजह से मानसिक शांति और मन की स्थिरता के लिए फाल्गुन माह में चंद्रदेव की आराधना की जाती है.

फाल्गुन माह में जरूर करें ये काम

फाल्गुन माह में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. इनमें विवाह मुंडन से लेकर नये बिजनेस की शुरुआत और गृह प्रवेश तक सब कुछ शामिल है. वहीं इस महीने की शुरुआत के साथ ही भगवान श्रीकृष्ण और देवों के देव महादेव को गुलाल चढ़ाना चाहिए. ऐसा करने से जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. फाल्गुन में गाय की सेवन करने पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. इसमें महादेव शिव का रुद्राभिषेक और श्रीकृष्ण के भजन-कीर्तन करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. साथ ही इस महीने में अन्न, गुड़, चावल, तिल और कपड़े दान करने का बड़ा महत्व है. विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. 

फाल्गुन माह के व्रत और त्योहार 

5 फरवरी -  संकष्टी चतुर्थी
13 फरवरी - विजया एकादशी, कुम्भ संक्रांति
14 फरवरी - प्रदोष व्रत (कृष्ण)
15 फरवरी - महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि
17 फरवरी - फाल्गुन अमावस्या
24 फरवरी - होलाष्टक शुरू
27 फरवरी - आमलकी एकादशी
28 फरवरी - प्रदोष व्रत (शुक्ल)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

