वर्ष में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है और इन दिनों बिना किसी औपचारिक विचार के विवाह किया जा सकता है. ऐसी ही एक तारीख फिर आ रही है. इसलिए, यदि आपकी शादी की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, तो आप इस दिन निश्चिंत होकर शादी कर सकते हैं.

हिंदू पंचांग के अनुसार कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर बिना किसी औपचारिक शुभ मुहूर्त के भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं. ये शुभ तिथियां वर्ष भर अलग-अलग महीनों में आती हैं. इन तिथियों पर यदि शुभ कार्य किए जाएं तो जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है. इन तिथियों पर यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे-समझे शुभ कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, हवन व विवाह संस्कार आदि कर ले तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आएंगी तथा उसके जीवन में सुख-समृद्धि के साथ-साथ भगवान का आशीर्वाद भी सदैव बना रहेगा.

किस दिन बिना मुहूर्त के विवाह कर सकते हैं(On which day can marriage take place without Muhurta?)

हिंदू पंचांग के अनुसार वसंत पंचमी, दशहरा, अखा त्रिज, देवउठनी एकादशी, फुलेरा दूज, महाशिवरात्रि आदि तिथियों पर बिना किसी औपचारिक शुभ मुहूर्त के विवाह समारोह संपन्न किए जा सकते हैं. महाशिवरात्रि के दिन 7 फेरे लेने वाले जोड़े पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है.

महाशिवरात्रि पर आंख बंद कर विवाह करने के बारे में अधिक जानकारी देते हुए हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री कहते हैं कि पूरे वर्ष में कुछ तिथियां शुभ होती हैं. जो लोग इन तिथियों पर विवाह संस्कार संपन्न कराते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार वसंत पंचमी, दशहरा, अखा त्रज, देवउठनी एकादशी, फुलेरा दूज और महाशिवरात्रि जैसी तिथियां सिद्ध मुहूर्त वाली होती हैं.



इन तिथियों में महाशिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका शुभ समय महाशिवरात्रि के दिन होता है, जो फाल्गुन माह में आती है. जो व्यक्ति इस दिन सात फेरे लेता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है.

वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी.



उन्होंने आगे कहा कि महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके सात बार परिक्रमा करता है तो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या या बाधा नहीं आती है. भगवान शिव की विशेष कृपा से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं. वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को पड़ेगा. इस दिन विवाह करने वाले सात जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं और भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देते हैं. अगर किसी की शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई है तो वे बिना किसी औपचारिक विचार के इस दिन शादी कर सकते हैं.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. ये जानकारी सामान्य रीतियों और मान्यताओं पर आधारित है.)

