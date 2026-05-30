Evil Eye Remedies: नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क

धर्म
हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग नजरदोष को मानते हैं. यह एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो जिस भी चीज पर लग जाती है. उसे बर्बाद करके ही छोड़ती है. ऐसे में इसके कई उपाय बताये गये हैं, जिन्हें आजमाकर आप नजरदोष से छुटकारा पा सकते हैं.
हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में सब अच्छा चलता रहे. इसके लिए लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उसके सफलता नहीं मिल पाती. काम ठप्प पड़ जाता है. वहीं अच्छा खासा खाता पिता बच्चा भी अचानक से बीमार होक जाता है तो हमारा सबसे पहला ध्यान नजर पर जात है. यानी नजर दोष, इसके लगते ही सुख दुख में और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है. ऐसे में अगर आप भी किसी तरह के नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं, जिन्हें कर आप आसानी से इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...
हिंदू धर्म में नजरदोष को बहुत ज्याना माना जाता है. ऐसे में पारंपरिक से नजर दोष को दूर किया जाता है. इसके लिए राई, नमक, राल, लहसुन और प्याज के थोड़े से सूखे छिलके लें. इसके बाद सूखी हुई लाल मिर्च को आंग के अंगारे पर रख दें. इसके बाद जिस भी व्यक्ति को नजर लगी हो, उसके ऊपर से सात बार उतार दें.मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही नजरदोष दूर हो जाता है.
जब भी हम कोई नया वाहन लेते हैं तो कामना करते हैं कि यह हमेशा सही चले और अच्छा बने रहे. इसके लिए गाड़ी को खूब मेनटेन करके रखते हैं, लेकिन कई बार अचानक की गाड़ी में दिक्कत और समस्याएं होने लगती हैं. ऐसी स्थिति में गाड़ी को दिखाने के साथ ही नजर दोष से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए. मान्यता है कि वाहन पर काले धागे से पीली कौड़ी बांध दें. ऐसा करने से नजर दोष दूर हो जाता है.
ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी सेहत बार बार खराब हो रही है. खूब दिखाने पर भी हालत जस की तस बनी हुई है तो यह सेहत पर नजरदोष हो सकता है. इसके लिए नजरदोष को दूर करने के लिए यह एक उपाय अपना सकते हैं. इसके लिए तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें. इसमें ताजे फूल डाल लें. इसके बाद जिस भी व्यक्ति की सेहत खराब रहती है. उस पर से 11 बार लोटे को उतारने के बाद पानी को किसी पेड़ की जड़ या फिर गमले में डाल दें. ऐसा करने से जल्द ही स्वास्थ्य ठीक होने लगता है.
कई बार नया घर बनाने या उसमें नई चीजें रखने पर अचानक से टूटना या घर के दीवारों में दरारें आने लगती हैं. यह नजर दोष का ही एक संकेत माना जाता है. ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि आपके घर को किसी की नजर लग गई है तो उसे दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ सिंदूर से स्वास्तिक बनाना शुरू कर दें. इसके साथ ही घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ गणपति की मूर्ति या चित्र लगा लें. ऐसा करने से नजरदोष और संकट दूर हो जाते हैं. घर में सुख शांति बढ़ती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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