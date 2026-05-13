Ekadashi Paran Rules: एकादशी व्रत पारण के समय से लेकर नियमों का रखें खास ध्यान, इनकी अनदेखी करने पर नहीं मिलता व्रत का फल 

एकादशी व्रत का पारण इसकी अगली तिथि में किया जाता है. इस व्रत को ​जिस पूजा पाठ और मन के साथ रखा जाता है. उसी ध्यान, नियम और विधि का पालन कर व्रत को पूर्ण किया जाता है. इसी से व्रत का फल प्राप्त होता है.

हिंदू धर्म में सभी तिथियों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी का है. साल में कुल 24 एकादशी आती हैं. सभी एकादशी का अपना अलग महत्व होता है. इसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत किया जाता है. ठीक ऐसे ही शुभ मुहूर्त और नियम के साथ इसका पारण भी करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा न करने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता.

क्या होता है व्रत का पारण

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, व्रत को नियम और संयम के साथ पूरा कर आखिरी में दान करने के साथ ही व्रत को खोलना की प्रक्रिया को पारण कहा जाता है. एकादशी व्रत का पारण अगली तिथि यानी द्वादशी के दिन किया जाता है. शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण सही समय और नियम के साथ करना चाहिए. इसी के व्रत पूर्ण होता है. आइए जानते हैं कब करना चाहिए एकादशी व्रत का पारण.

इस समय करना चाहिए व्रत का पारण

धर्म शास्त्रों के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है. सनातन धर्म में सूर्योदय से पहले किसी भी व्रत को पूर्ण करने का विधान नहीं है. इसलिए भूलकर भी रात में या सूर्योदय से पहले व्रत नहीं खोलना चाहिए. अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय के बाद कुछ समय तक रहती है, तो उसी समय में व्रत का पारण करना शुभ होता है. इसमें बहुत देर तक पारण टालना भी सही नहीं माना जाता है.

इन चीजों को सेवन कर खोलना चाहिए व्रत

मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण सात्विक और हल्के भोजन से करना चाहिए.इसके साथ ही समय ध्यान रखना चाहिए. व्रत पारण के समय कुछ भी ग्रहण करने से पूर्व भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए. इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करना शुभ होता है. वहीं व्रत पारण की शुरुआत तुलसी दी और जल से करनी चाहिए. ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है व्रत पूर्ण होता है.

स्नान और ध्यान के बाद करना चाहिए व्रत पारण

व्रत का पारण करने से पूर्व द्वादशी तिथि में सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करें. इसके बाद भगवान का ध्यान और पूजा अर्चना करने के बाद सूर्योदेव को जल अर्पित करें. भगवान को भोग लगाये. इसके साथ ही जरूरतमंद, गरीब या फिर मंदिर खाने की सामग्री का दान करें. इसके बाद सात्विक भोजन का ग्रहण करें. इस नियम के अनुसार, व्रत का पारण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता आती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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