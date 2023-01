Ekadashi Rule: एकादशी पर चावल के अलावा और क्या नहीं खाना चाहिए?

डीएनए हिंदी: हर महीने में दो एकादशी होती है और हर एकादशी के नियम एक ही होते हैं. भले ही एकादशी पर भगवान विष्णु के अलग-अलग रूपों की पूजा होती हैं लेकिन व्रत के नियम एक ही होते हैं.

शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एकादशी तिथि आती है और इस दिन कई चीजों को खाने की मनाही होती है. इस दिन जो लोग व्रत नहीं करते वे भी खाने में कुछ चीजों का त्याग करते हैं जैसे चावल, पान आदि. ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे चलिए कारण जानें और यह भी जानें कि एकादशी के दिन क्या-क्या खाना वर्जित है.

एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाते? (Why not eat rice on Ekadashi?)

एकादशी पर चावल नहीं खाते, मान्यता है कि जो लोग एकादशी पर चावल खाते हैं, उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीवन के रूप में जन्म लेना पड़ता है. दरअसल चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इस पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है. एकादशी पर चंद्रमा का बल अधिक होने से जल तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे मन विचलित होता है व अन्य मानसिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं. इसलिए एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते.

एकादशी पर पान क्यों नहीं खाते? (Why don't you eat betel leaf on Ekadashi?)

एकादशी पर पान खाने की भी मनाही है और मान्यता है कि एकादशी पर पूर्ण रूप से सात्विक भोजन की परंपरा है. ऐसी मान्यता है कि एकादशी पर पान खाने से राजसी प्रवृत्ति बढ़ती है जिससे मन में गलत विचार आते हैं, यही विचार बुरे कामों की ओर प्रेरित करते हैं. जबकि एकादशी पर सात्विक भोजन करने से मन काबू में रहता है, इसलिए एकादशी पर पाने खाने की मनाही है.

एकादशी पर ये चीजें भी खाने से बचें

एकादशी पर मांसाहार तो भूलकर भी नहीं खाया जाता, लेकिन लहसुन-प्याज व गर्म मसालों से बने व्यंजन भी इस दिन नहीं खाना चाहिए. ऐसी चीजें खाने से शरीर में उत्तेजना बढ़ती है और मन ईश्वर भक्ति में नहीं लगता. मन के विचलित होने से कई तरह की परेशानियां बढ़ती हैं. इसलिए हमारे महापुरुषों ने एकादशी पर खाने से जुड़े ये नियम बनाए ताकि जो लोग उपवास न करें, उनका मन भी गलत कामों और विचारों की ओर न भटके.

