FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

टी20 इंटरनेशनल में अभिशेक शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड कर दिया चकनाचूर

IND vs AUS: मेलबर्न में मिली भारत को करारी हार, दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हराया

प्रदूषण तो था ही अब ये वायरस भी दिल्ली-NCR में फैला, 75 प्रतिशत घरों में कोई न कोई बीमार

November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज

Bihar News: मोकामा में थम नहीं रहा बवाल, दुलारचंद की हत्या के बाद, RJD प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़

करीब से देखने वाली महिला ने बताई रोहित आर्या के आंतक की कहानी, स्टूडियों में मिली कई हैरान कर देने वाली चीजें

Ekadashi 2025 Kab Hai: नवंबर में किस-किस दिन रखा जाएगा एकादशी व्रत, जानें पूजा से लेकर पारण तक का समय

Women World Cup Final IND vs SA Live Streaming: कहां और कैसे देखें लाइव, यहां देखें सभी डिटेल्स

November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज

कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
टी20 इंटरनेशनल में अभिशेक शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड कर दिया चकनाचूर

टी20 इंटरनेशनल में अभिशेक शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड कर दिया चकनाचूर

IND vs AUS: मेलबर्न में मिली भारत को करारी हार, दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हराया

मेलबर्न में मिली भारत को करारी हार, दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हराया

प्रदूषण तो था ही अब ये वायरस भी दिल्ली-NCR में फैला, 75 प्रतिशत घरों में कोई न कोई बीमार

प्रदूषण तो था ही अब ये वायरस भी दिल्ली-NCR में फैला, 75 प्रतिशत घरों में कोई न कोई बीमार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज

Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज

कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार

कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार

Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?

Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?

Homeधर्म

धर्म

Ekadashi 2025 Kab Hai: नवंबर में किस-किस दिन रखा जाएगा एकादशी व्रत, जानें पूजा से लेकर पारण तक का समय

नवंबर महीने में पहला एकादशी व्रत एक नवंबर को पड़ेगा. हालांकि 1 और 2 नवंबर दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जा सकेगा. वहीं 02 नवंबर 2025 को वैष्णव इस व्रत को अपनी-अपनी आस्था के अनुसार रखेंगे.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 31, 2025, 04:05 PM IST

Ekadashi 2025 Kab Hai: नवंबर में किस-किस दिन रखा जाएगा एकादशी व्रत, जानें पूजा से लेकर पारण तक का समय
Add DNA as a Preferred Source

हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है. इस दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है. वहीं एकादशी महीने में दो बार आती है. इनमें एक कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है. व्रत के एक दिन पहले की शाम से इसके नियम शुरू हो जाते हैं. वहीं इस व्रत का पारण उसके अगले दिन होता है. आइए जानते हैं इस महीने में कब कब पड़ेगा एकादशी व्रत. इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पारण तक का समय...

नवंबर महीने का पहला एकादशी व्रत

नवंबर महीने में पहला एकादशी व्रत एक नवंबर को पड़ेगा. हालांकि 1 और 2 नवंबर दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जा सकेगा. वहीं 02 नवंबर 2025 को वैष्णव इस व्रत को अपनी-अपनी आस्था के अनुसार रखेंगे. इसके साथ ही व्रत पारण समय अगले दिन रहेगा. हिंदू पंचांग के अनुसार जो लोग 01 नवंबर 2025 को कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की एकादशी सुबह 09 बजकर 11 बजे से शुरू होकर अगले दिन 02 नवंबर 2025 की सुबह 07 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. 

इस दिन है नवंबर महीने का दूसरा एकादशी व्रत 

नवंबर महीने का दूसरा एकादशी व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली 15 नवंबर को एकादशी व्रत रखा जाएगा. इस बार उत्पन्ना एकादशी होगी. हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर महीने की दूसरी एकादशी तिथि 15 नवंबर 2025 को पूर्वाह्न 00:49 बजे से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर 2025 को पूर्वाह्न 02 बजकर 37 मिनट तक रहेगी.  ऐसे में यह व्रत 15 तारीख को ही रखना उचित रहेगा. वहीं एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025 को दोपहर 01 बजकर 10 मिनट से लेकर 03 बजकर 18 बजे के बीच रहेगा. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
टी20 इंटरनेशनल में अभिशेक शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड कर दिया चकनाचूर
टी20 इंटरनेशनल में अभिशेक शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड कर दिया चकनाचूर
IND vs AUS: मेलबर्न में मिली भारत को करारी हार, दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हराया
मेलबर्न में मिली भारत को करारी हार, दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हराया
प्रदूषण तो था ही अब ये वायरस भी दिल्ली-NCR में फैला, 75 प्रतिशत घरों में कोई न कोई बीमार
प्रदूषण तो था ही अब ये वायरस भी दिल्ली-NCR में फैला, 75 प्रतिशत घरों में कोई न कोई बीमार
Bihar News: मोकामा में थम नहीं रहा बवाल, दुलारचंद की हत्या के बाद, RJD प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़
मोकामा में थम नहीं रहा बवाल, दुलारचंद की हत्या के बाद, RJD प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़
करीब से देखने वाली महिला ने बताई रोहित आर्या के आंतक की कहानी, स्टूडियों में मिली कई हैरान कर देने वाली चीजें
करीब से देखने वाली महिला ने बताई रोहित आर्या के आंतक की कहानी, स्टूडियों में मिली कई हैरान कर देने वाली चीजें
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?
Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?
Dev Uthani Ekadashi: देवउठनी एकादशी पर जलाने चाहिए कितने दिये, जानें इस दिन दीपक जलाने की संख्या, विधि और महत्व
देवउठनी एकादशी पर जलाने चाहिए कितने दिये, जानें इस दिन दीपक जलाने की संख्या, विधि और महत्व
कुत्ता-ब‍िल्‍ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव
कुत्ता-ब‍िल्‍ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE