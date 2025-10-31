Ekadashi 2025 Kab Hai: नवंबर में किस-किस दिन रखा जाएगा एकादशी व्रत, जानें पूजा से लेकर पारण तक का समय

टी20 इंटरनेशनल में अभिशेक शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड कर दिया चकनाचूर
नवंबर महीने में पहला एकादशी व्रत एक नवंबर को पड़ेगा. हालांकि 1 और 2 नवंबर दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जा सकेगा. वहीं 02 नवंबर 2025 को वैष्णव इस व्रत को अपनी-अपनी आस्था के अनुसार रखेंगे.
हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है. इस दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है. वहीं एकादशी महीने में दो बार आती है. इनमें एक कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है. व्रत के एक दिन पहले की शाम से इसके नियम शुरू हो जाते हैं. वहीं इस व्रत का पारण उसके अगले दिन होता है. आइए जानते हैं इस महीने में कब कब पड़ेगा एकादशी व्रत. इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पारण तक का समय...
नवंबर महीने में पहला एकादशी व्रत एक नवंबर को पड़ेगा. हालांकि 1 और 2 नवंबर दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जा सकेगा. वहीं 02 नवंबर 2025 को वैष्णव इस व्रत को अपनी-अपनी आस्था के अनुसार रखेंगे. इसके साथ ही व्रत पारण समय अगले दिन रहेगा. हिंदू पंचांग के अनुसार जो लोग 01 नवंबर 2025 को कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की एकादशी सुबह 09 बजकर 11 बजे से शुरू होकर अगले दिन 02 नवंबर 2025 की सुबह 07 बजकर 31 मिनट तक रहेगा.
नवंबर महीने का दूसरा एकादशी व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली 15 नवंबर को एकादशी व्रत रखा जाएगा. इस बार उत्पन्ना एकादशी होगी. हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर महीने की दूसरी एकादशी तिथि 15 नवंबर 2025 को पूर्वाह्न 00:49 बजे से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर 2025 को पूर्वाह्न 02 बजकर 37 मिनट तक रहेगी. ऐसे में यह व्रत 15 तारीख को ही रखना उचित रहेगा. वहीं एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025 को दोपहर 01 बजकर 10 मिनट से लेकर 03 बजकर 18 बजे के बीच रहेगा.
