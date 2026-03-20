Eid 2026 Moon Sighting Timing: भारत में कल मनाई जाएगी ईद, आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक में चांद के दीदार का समय

देश के अलग अलग हिस्सों में चांद दिखने का समय थोड़ा बहुत अलग रहेगा. देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कोलकाता में चांद के दीदार का समय देख सकते हैं.

Eid Ul Fitr 2026 Moon Sighting Timing: ईद उल फितर का त्योहार भारत में कल यानी 21 मार्च को मनाया जाएगा. एक महीने के लंबे इंतजार के बाद मीठी ईद मनाने की तारीख तय हो गई है.वहीं गुरुवार 19 मार्च को शव्वाल का चांद नहीं दिखने की वजह से रमजान का एक दिन आगे बढ़ गया. इस बार रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत 18 फरवरी से हुई थी. इसके 30 दिन पूरे हो गये हैं. ऐसे में कल यानी 21 मार्च को भारत में ईद मनाई जाएगी. ईद की तारीख चांद दिखने पर तय होती है. चांद नहीं दिखता है तो रमजान के आखिरी दिन ईद मनाने की परंपरा है.

इन देशों में आज मनाई गई ईद

सऊदी अरब से लेकर तुर्की, बहरीन, कतर, लेबनान और कुवैत समेत कई देशों में आज यानी 20 मार्च को ईद मनाई जा रही है. ईद उल फितर इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. इस्लाम के हिजरी कैलेंडर के दसवें महीने को शव्वाल का जाता है. चांद दिखने के बाद पहले ही दिन ईद उल फितर मनाई जाती है. ईद उल फितर इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है.

दसवें महीने को कहा जाता है शव्वाल

इस्लाम के हिजरी कैलेंडर के दसवें महीने को शव्वाल कहा जाता है. चांद दिखने के बाद शव्वाल के पहले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है. भारत के अलग अलग राज्यों में चांद निकलने का समय अलग होता है. हर शहर में थोड़ा अंतर होता है तो आइए जानते हैं आपके शहर दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ समेत मुख्य शहरों ईद के चांद का दीदार किस समय होगा.

दिल्ली से लेकर मुंबई तक इस समय में दिखेगा चांद

भारत के मुख्य शहरों की बात करें तो यहां ईद के चांद का दीदार का समय अलग अलग हो सकता है. इनमें देश की राजधानी दिल्ली में आज चांद 6 बजकर 56 मिनट दिखेगा. वहीं मुंबई 7 बजकर 20 मिनट, लखनऊ में 6 बजकर 42 मिनट, श्रीनगर में 7 बजकर 02 मिनट, पटना में 6 बजकर 25 मिनट, हैदराबाद में 6 बजकर 58 मिनट, कोलकाता में 6 बजकर 14 मिनट, भोपाल में 6 बजकर 59 मिनट, जयपुर में 7 बजकर 03 मिनट, बैंगलोर में 7 बजकर 05 मिनट, रांची में 6 बजकर 26 मिनट पर चांद का दीदार होगा.

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