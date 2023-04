Eid Mubarak Wishes 2023: ईद पर इन Wishes और Messages के साथ दें मुबारकबाद, खास बन जाएगा ईद का त्योहार

Aman Maheshwari | Updated: Apr 21, 2023, 08:41 AM IST

Eid Mubarak Wishes 2023

डीएनए हिंदी: मुस्लिम धर्म के लोगों का सबसे प्रमुख त्योहार मीठी ईद का पर्व (Eid 2023) कल 22 अप्रैल को मनाया जाएगा. दुनिया के कई हिस्सों में चांद नजर आने के बाद ईद का पर्व (Eid 2023) आज भी मनाया जा रहा है. हालांकि भारत में आज चांद के दीदार के बाद कल ईद मुबारक (Eid Mubarak 2023 In Hindi) होगी. ईद के खास मौके पर लोग एक-दूसरे के गले लगते हैं और उन्हें बधाई देते हैं. आप ईद (Eid Mubarak 2023) पर अपने करीबियों और दोस्तों से दूर हैं तो आप खास ईद के मैसेज (Eid Mubarak Wishes & Quotes 2023 In Hindi) से भी उन्हें बधाई दे सकते हैं. ईद पर आप इन खास मैसेजेस व कोट्स (Eid Mubarak Wishes & Quotes 2023 In Hindi) से दोस्तों व रिश्तेदारों को बधाई दे सकते हैं.

ईद पर इन खास मैसेज के साथ अपनो को दें मुबारकबाद (Eid Mubarak Wishes & Quotes 2023 In Hindi)

1. तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए,

हो आपका मुकद्दर इतना रोशन की,

आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए

Eid Mubarak 2023

2. ईद का त्योहार आया है,

खुशियां अपने संग लाया है,

खुदा ने दुनिया को महकाया है,

देखो फिर से ईद का त्योहार आया है,

आप सभी को दिल से ईद मुबारक

Eid Mubarak 2023

3. चांद से रोशन हो रमजान तुम्हारा,

इबादत से भरा हो रोज़ा तुम्हारा,

हर रोजा और नमाज़ कबूल हो तुम्हारी,

यह अल्लाह से है, दुआ हमारी.

Eid Mubarak 2023

4. दीपक में अगर नूर न होता

तन्हा दिल यूं मजबूर न होता

मैं आपको ईद मुबारक कहने ज़रूर आता

अगर आपका घर इतनी दूर न होता

Eid Mubarak 2023

5. ईद के बहाने ही सही,

खुदा ने दीदार करा दीए चांद के

Eid Mubarak 2023

6. चुपके से चांद की रोशनी छू जाए आपको



धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपकोदिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा सेहमारी दुआ हैं इस ईद वो मिल जाए आपकोईद मुबारक को आपको

7. हर ख्वाहिश हो मंजूर-ए-खुदा,

मिले हर कदम पर रजा-ए-खुदा

फ़ना हो लब्ज-ए-गम यही है दुआ,

बरसती रहे सदा रहमत-ए-खुदा

Eid Mubarak 2023

8. आग़ाज़ ईद है अंजाम ईद है,

सच्चाई पे चलो तो हर ग़म ईद है,

जिसने भी रखे रोज़े,

उन सब के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम ईद है

Eid Mubarak 2023

9. समंदर को उसका किनारा मुबारक़,

चांद को सितारा मुबारक़,

फूलों को उसकी खुशबू मुबारक,

दिल को उसका दिलदार मुबारक,

आपको ईद का त्योहार मुबारक

Eid Mubarak 2023

10. न जुबान से, न दिमाग से

न निगाहों से, न गिफ्ट से

आपको ईद-उल-फितर मुबारक़ हो

डायरेक्ट दिल से

Eid Mubarak 2023

