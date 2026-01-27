अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर

अंडे और सोयाबीन दोनों ही प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन किसमें ज्यादा प्रोटीन होता है और क्या आप जानते हैं. चलिए समझते हैं कि एक अंडे और 100 ग्राम सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है.

भागदौड़ भरी ज़िंदगी में फिट रहना हर किसी की प्राथमिकता बन चुका है. चाहे वजन घटाना हो, मसल्स बनाना या बस शरीर को अंदर से मज़बूत रखना हो, सबके लिए हाई प्रोटीन डाइट मायने रखती है. नॉनवेजिटेरियन के लिए तो प्रोटीन के कई विकल्प हैं लेकिन वेजिटेरियन के लिए विकल्प कम होते हैं. आमतौर पर प्रोटीन लोग घरों में अंडे या सोयाबीन के तौर पर लेते हैं लेकिन दोनों में किसमे ज्यादा प्रोटीन होता है , क्या आप जानते हैं?

एक तरफ अंडा है, जिसे परफेक्ट प्रोटीन सोर्स कहा जाता है वहीं दूसरी तरफ तरफ सोयाबीन है जो शाकाहारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं. दोनों ही पोषण से भरपूर हैं, लेकिन दोनों का असर शरीर पर थोड़ा अलग होता है.

अंडा: कम्प्लीट प्रोटीन का पावरहाउस

एक सामान्य अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है. अंडों में सभी जरूरी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता. इस वजह से जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए अंडा एक तगड़ा विकल्प है प्रोटीन का. खास बात ये है कि अंडा केवल प्रोटीन नहीं देता, बल्कि इससे विटामिन D, विटामिन B12, ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन सब मिलता है जो हड्डियों की मजबूती से लेकर खून बढ़ाने और नसों को लचीला बने के साथ आंखों के लिए भी अच्छा होता है.

हालांकि अंडे में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इसलिए हृदय रोग या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को इसकी मात्रा सीमित रखनी चाहिए.

सोयाबीन प्लांट बेस प्रोटीन सोर्स का पावरहाउस है

100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. यानी मात्रा के लिहाज़ से यह अंडे से कहीं ज्यादा है और इसमें फाइबर भी भरपूर होता है जो पाचन को सही करने और लंबे समय तक पेट भरने में कारगर होता है. सोयाबीन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने से लेकर दिल को भी हेल्दी रखता है. इसमें मौजूद कैल्शियम और आयरन से हड्डियों को मजबूती मिलती है. इसलिए ये शाकाहारियों का कम्प्लीट मील कहा जाता है. सोयाबीन शरीर में धीरे-धीरे पचता है, जिससे एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है.

तो बेहतर कौन?

अगर आप मांसाहारी हैं और मसल्स तेजी से बनाना चाहते हैं तो अंडा बेहतरीन विकल्प है.

अगर आप शाकाहारी हैं या दिल की सेहत को प्राथमिकता देते हैं, तो सोयाबीन ज्यादा सुरक्षित और संतुलित विकल्प साबित हो सकता है.

असल में, समझदारी इसी में है कि दोनों को संतुलित मात्रा में शामिल किया जाए. विविधता वाला आहार ही शरीर को संपूर्ण पोषण देता है. चाहे वह अंडे से आए या सोयाबीन से.

