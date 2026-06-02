इबोला को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ाई चौकसी, यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, भारत में क्या है स्थिति? 

Ebola Virus: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इबोला को लेकर निगरानी बढ़ा दी है, मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी कर एहतियात के तौर पर प्रभावित देशों से लौटे यात्रियों को सतर्क रहने और निर्धारित स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. आइए जानें भारत क्या स्थिति है.

Health Ministry Advisory, Ebola Virus Update: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इबोला को लेकर निगरानी बढ़ा दी है, मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी कर एहतियात के तौर पर प्रभावित देशों से लौटे यात्रियों को सतर्क रहने और निर्धारित स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में कहा कि अगर पिछले 21 दिनों के भीतर इबोला प्रभावित किसी देश की यात्रा करके कोई आया है या वहां से होकर गुजरा है और उसे बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत खुद को दूसरों से अलग करें.

इसके साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी जानकारी दें, ताकि समय रहते जरूरी जांच और उपचार की व्यवस्था की जा सके. मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लक्षण को नजरअंदाज न करें. क्योंकि शुरुआती स्तर पर बीमारी की जानकारी देने से मरीज का इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है, संक्रमण के संभावित फैलाव को भी रोका जा सकता है.

मदद के लिए करें हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क

समय पर रिपोर्टिंग कई लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है. इसलिए लोगों की सहायता के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा का भी उल्लेख किया है. मंत्रालय ने कहा कि इबोला से जुड़ी जानकारी, सलाह या किसी प्रकार की सहायता के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं.

⚠️ Health Advisory on Ebola Disease

As on 2nd June, 2026, there are no cases of Ebola disease reported in the country.



However, if you have travelled from or transited through an Ebola-affected country in the last 21 days and develop symptoms such as fever, headache, muscle… pic.twitter.com/dSn8w7J1WM — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 2, 2026

कैसे फैलता है इबोला?

इबोला एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा संक्रामक बीमारी है. यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों, जैसे खून, पसीना, लार या अन्य शारीरिक स्राव के संपर्क में आने से फैलता है. इस बीमारी के शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार जैसे नजर आ सकते हैं पर बाद में यह गंभीर रूप ले सकता है. कई मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है.

एक भी केस नहीं, भारत में सामान्य है स्थिति

अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के बढ़ते दायरे को देखते हुए सतर्कता बेहद जरूरी है. हालांकि, भारत में फिलहाल इबोला का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है पर संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. इसके साथ मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, अगर किसी व्यक्ति में संदिग्ध लक्षण दिखाई दें तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें. जागरूकता, सतर्कता और समय पर रिपोर्टिंग ही इस तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है. इनपुट --आईएएनएस

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