Dussehra 2025: रावण दहन की लकड़ी या राख लेने के लिए क्यों दौड़ते हैं लोग, जानें घर लाने के पीछे की पौराणिक कथा और महत्व

धर्म
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, रावण दहन की राख और लकड़ियाँ भगवान राम की ऊर्जा का संचार करती हैं और घर से नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती हैं. इन्हें घर में रखने से सुख, शांति और समृद्धि आती है.
शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरा आता है. इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है. यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस दिन, देश भर में रावण दहन की रस्म के तहत रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है. कई लोग दहन के बाद बची हुई राख और लकड़ियां भी घर ले आते हैं, लेकिन यह परंपरा क्यों निभाई जाती है... आइए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को समझते हैं.
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, रावण दहन की राख और लकड़ियाँ भगवान राम की ऊर्जा का संचार करती हैं और घर से नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती हैं. इन्हें घर में रखने से:
सुख, शांति और समृद्धि आती है.
परिवार को बुरी नज़र और दुर्भाग्य से बचाए.
घर को नकारात्मक शक्तियों और आपदाओं से बचाएं
कई घरों में राख को आशीर्वाद के लिए पूजा कक्ष में रखा जाता है, जबकि किसान इसे अपने खेतों में छिड़कते हैं, यह विश्वास करते हुए कि इससे अच्छी फसल सुनिश्चित होती है।
व्यावहारिक दृष्टिकोण से, रावण दहन की राख लकड़ी और प्राकृतिक सामग्रियों से बनी होती है.
यह राख पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं
खेतों में मिलाने पर मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो सकता है
कृषि में प्राकृतिक कीट विकर्षक के रूप में कार्य करें
इससे पता चलता है कि इस अनुष्ठान का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि पर्यावरणीय और कृषि संबंधी लाभ भी हैं.
राख के अलावा, कई लोग रावण दहन से जली हुई लकड़ियों के टुकड़े भी घर ले जाते हैं. इन्हें आमतौर पर घर के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ये नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखते हैं और परिवार में शांति और सद्भाव लाते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
