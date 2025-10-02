Add DNA as a Preferred Source
Neelkanth Pakshi Darshan Significance: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी देखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव और श्री राम से जुड़ा है. नीलकंठ दर्शन धन और सौभाग्य लेकर आता है और आपके सभी बिगड़े काम बनाने का संकेत देता है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 02, 2025, 10:34 AM IST

Neelkanth On Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी देखना क्यों होता है शुभ? ये 5 कारण जान चौंक जाएंगे आप
Neelkanth Pakshi Darshan Significance: दशहरा या विजयदशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस दिन भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का संहार किया था और मां दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था. इस पर्व के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन किया जाता है। इन्हीं में से एक परंपरा ऐसी भी है जो आज भी ग्रामीण और पारंपरिक क्षेत्रों में काफी प्रचलित है. वह है- नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना.
इस जीवंत पक्षी को देखने मात्र से ही लोगों में खुशी और उत्साह भर जाता है. सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि दशहरे के दिन नीलकंठ का दिखना अत्यंत शुभ होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नीलकंठ के दर्शन को इतना महामंगलकारी क्यों माना जाता है? इसके पीछे सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि गहरे पौराणिक और ज्योतिषीय कारण भी छिपे हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन क्यों होता है शुभ? 

ऐसा कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी को देखने मात्र से ही लोगों में खुशी और उत्साह भर जाता है. सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि दशहरे के दिन नीलकंठ का दिखना अत्यंत शुभ होता है. इसके पीछे 5 बड़े कारण आगे बताए गए हैं. 

साक्षात भगवान शिव का स्वरूप

नीलकंठ का शाब्दिक अर्थ है 'नीले गले वाला'. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था, तो भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को पी लिया था. इस विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे 'नीलकंठ' कहलाए. मान्यता है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही रूप है. चूंकि दशहरे के दिन शक्ति की विजय का उत्सव होता है, इसलिए शिव के दर्शन से सारी अशुभता दूर हो जाती है.

श्री राम की विजय का संकेत

दूसरी प्रमुख मान्यता भगवान श्री राम से जुड़ी है. कहा जाता है कि जब श्री राम रावण पर आक्रमण करने के लिए लंका की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने नीलकंठ पक्षी को देखा था. इस शुभ दर्शन के बाद ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की. इसलिए, यह माना जाता है कि दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन करना जीवन में आने वाली सफलता और विजय का संकेत होता है, खासकर यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं.

सौभाग्य और धन का प्रवेश

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नीलकंठ पक्षी को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. यह माना जाता है कि दशहरे के दिन इसके दर्शन करने से व्यक्ति के घर में धन और संपत्ति का प्रवेश होता है. यह दर्शन पिछले वर्ष की सभी परेशानियों और आर्थिक तंगी को दूर करके नए वर्ष के लिए खुशहाली का द्वार खोलता है.

बिगड़े काम बनाने का आशीर्वाद

दशहरा एक ऐसा दिन है जब सभी अस्त्र-शस्त्रों और औजारों की पूजा की जाती है. यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो नीलकंठ के दर्शन को शुभ शगुन माना जाता है. कहा जाता है कि इस पक्षी को देखने से आपके ग्रहों के दोष दूर होते हैं और आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, क्योंकि आपको शिव और राम दोनों का आशीर्वाद मिलता है.

यात्रा और नए कार्यों की सफलता

प्राचीन काल में, राजा महाराजा दशहरे के दिन को विजय की यात्रा या किसी महत्वपूर्ण युद्ध अभियान की शुरुआत के लिए सबसे शुभ मानते थे. नीलकंठ दर्शन को इस बात की पुष्टि माना जाता था कि रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी और सफलता अवश्य मिलेगी. इसलिए, यदि आप आज के दिन कोई नया व्यवसाय या यात्रा शुरू करते हैं, तो नीलकंठ के दर्शन आपके कार्य की निर्विघ्न सफलता सुनिश्चित करते हैं.

