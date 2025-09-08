Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

दशहरा तिथि पर एक अबूझ मुहूर्त है. इस दिन बिना कोई मुहूर्त देखे सभी शुभ काम किए जा सकते हैं. इसमें कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं. इसके साथ ही इस समय में प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना बेहद शुभ हो सकता है.

नवरात्रि के बाद दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है. हिंदू धर्म में यह बड़ा त्योहार है, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है. यह त्योहार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. दशहरा अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है. यही वजह है कि इसे विजयदशमी भी कहा जाता है. इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था. वहीं मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का अंत किया था. आइए जानते हैं दशहरा तिथि से लेकर इसकी तारीख और शुभ मुहूर्त...

इस दिन है दशहरा

हिंदू पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7 बजकर 2 मिनट पर शुरू हो रही है. इसका अंत 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7 बजकर 10 मिनट पर रहेगीत्र ऐसे में दशहरे विजयदशमी का त्योहार 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.

दशहरा रावण दहन का शुभ मुहूर्त

शास्त्रों के अनुसार, रावण दहन प्रदोष काल में करने ​का विधान है, जो सूर्यास्त के बाद शुरू होता है. इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 6 बजकर 5 मिनट है. इसलिए इसके बाद रावण दहन किया जाएगा.

दशहरा का अबूझ मुहूर्त

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दशहरा तिथि पर एक अबूझ मुहूर्त है. इस दिन बिना कोई मुहूर्त देखे सभी शुभ काम किए जा सकते हैं. इसमें कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं. इसके साथ ही इस समय में प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना बेहद शुभ हो सकता है. इसमें आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है. विजयदशमी पर पूरा दिन ही शुभ है.

दशहरा का धार्मिक महत्व

पूर्वी भारत में दशहरे पर दुर्गा पूजा विसर्जन के रूप में भी मनाया जाता है. वहीं उत्तर भारत में इस दिन रामलीला पर रावण दहन किया जाता है. इस मौके पर शहर में कई जगहों पर यह आयोजन होता है. इसमें रावण के अलावा उसके भाई कुंभकरण और पुत्र मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है. इस दिन बुराई पर अच्छाई के दिन के रूप में मनाया जाता है.

