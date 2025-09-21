Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां

Ladki Bahin Yojana के लाभार्थी तुरंत कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 1500 रुपये; सरकार का बड़ा ऐलान

कौन हैं मिथुन मन्हास? BCCI अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे फेवरेट नाम, पहले भी निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी

Surya Grahan Sutak Samay: 11 बजे से लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का सूतक और गर्भवती महिलाओं को करना होगा पालन वरना होगा भारी नुकसान

डोनाल्ड ट्रंप ने अब तालिबान को दिया अल्टीमेटम, बोले- बगराम एयरबेस अमेरिका को लौटाओ वरना परिणाम होंगे खतरनाक

एक्ट्रेस न होतीं तो क्या बनती Kareena Kapoor? शाहरुख के साथ इंटरव्यू में बताई थी 'प्लान B'

Sugar Control: 7 साल की बच्ची का ब्लड शुगर था 900 के पार, बाबा रामदेव ने ला दिया 69 पर और कंट्रोल हो गई डायबिटीज

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के नौ दिनों इन अलग-अलग मंत्रों का करें जाप, हर मनोकामना पूरी करेंगी देवी मां

Sarva Pitru Amavasya: आज सर्वपितृ अमावस्या पर असंतुष्ट पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी मौका, क्या है लास्ट उपाय नारायणबली?

Surya Grahan: आज सूर्य ग्रहण पर शनि का इन राशियों को मिलेगा 'सुरक्षा कवच", जॉब- बिजनेस में सफलता के साथ मिलेगा पैसा ही पैसा 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ladki Bahin Yojana के लाभार्थी तुरंत कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 1500 रुपये; सरकार का बड़ा ऐलान

Ladki Bahin Yojana के लाभार्थी तुरंत कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 1500 रुपये; सरकार का बड़ा ऐलान

कौन हैं मिथुन मन्हास? BCCI अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे फेवरेट नाम, पहले भी निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी

कौन हैं मिथुन मन्हास? BCCI अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे फेवरेट नाम, पहले भी निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी

डोनाल्ड ट्रंप ने अब तालिबान को दिया अल्टीमेटम, बोले- बगराम एयरबेस अमेरिका को लौटाओ वरना परिणाम होंगे खतरनाक

डोनाल्ड ट्रंप ने अब तालिबान को दिया अल्टीमेटम, बोले- बगराम एयरबेस अमेरिका को लौटाओ वरना परिणाम होंगे खतरनाक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां

'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां

Surya Grahan Sutak Samay: 11 बजे से लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का सूतक और गर्भवती महिलाओं को करना होगा पालन वरना होगा भारी नुकसान

11 बजे से लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का सूतक और गर्भवती महिलाओं को करना होगा पालन वरना होगा भारी नुकसान

Sugar Control: 7 साल की बच्ची का ब्लड शुगर था 900 के पार, बाबा रामदेव ने ला दिया 69 पर और कंट्रोल हो गई डायबिटीज

7 साल की बच्ची का ब्लड शुगर था 900 के पार, बाबा रामदेव ने ला दिया 69 पर और कंट्रोल हो गई डायबिटीज

Homeधर्म

धर्म

Surya Grahan: आज सूर्य ग्रहण पर शनि का इन राशियों को मिलेगा 'सुरक्षा कवच", जॉब- बिजनेस में सफलता के साथ मिलेगा पैसा ही पैसा 

साल का आखिरी और निर्णायक सूर्य ग्रहण कल लगने वाला है और इस सूर्य ग्रहण के दौरान कई राशियों पर इसका असर पड़ेगा. क्योकि शनि ग्रहण के बुरे प्रभावों को कुछ राशियों पर नहीं पड़ने देगा और उल्टा इन राशियों को सफलता के साथ पैसे कमाने के अवसर देगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 21, 2025, 07:10 AM IST

Surya Grahan: आज सूर्य ग्रहण पर शनि का इन राशियों को मिलेगा 'सुरक्षा कवच", जॉब- बिजनेस में सफलता के साथ मिलेगा पैसा ही पैसा 

सूर्य ग्रहण के दौरान इन राशियों को शनि से "सुरक्षा कवच"

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा. इसलिए, इस दौरान जो सावधानियां बरतनी चाहिए, वे मान्य नहीं होंगी. हालाँकि, यह समय आश्विन अमावस्या से शुरू हो रहा है, शनि मीन राशि में रहेगा. परिणामस्वरूप, इस सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ राशियों को सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ राशियों को सावधान रहना होगा.

मेष राशि

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण विशेष लाभकारी रहने वाला है. आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे. इस दौरान आपको धन लाभ भी हो सकता है.
 
वृषभ राशि  

इस राशि के लिए यह ग्रहण शुभ फल देने वाला होगा. साथ ही, इस बार इस राशि के लिए धन-संपत्ति में वृद्धि की संभावना है. साथ ही, इस समय आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है. साथ ही, इस बार आपको शिक्षा और संतान के मामले में भी अच्छे  

मिथुन राशि

इस राशि के लिए कल का ग्रहण मिलाजुला फल देगा. इस दौरान संतान को लेकर चिंता रहेगी. इस दौरान मानसिक तनाव भी रहेगा.
 
कर्क राशि

सूर्य ग्रहण को धन प्राप्ति का संकेत माना जा रहा है. साथ ही, इस दौरान आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. साथ ही, इस दौरान आपको अचानक धन लाभ भी होगा.
 
सिंह राशि

इस राशि पर इस समय शनि का गोचर हो रहा है, इसलिए ग्रहण का प्रभाव इस समय दिखाई देगा. इसलिए आपको इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है.
 
कन्या राशि

इस राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बेहद अशुभ रहने वाला है. इस राशि के लोगों को इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सावधानी बरतनी चाहिए. इस दौरान धन हानि होने की भी संभावना है.
 
तुला राशि

राशि वालों के लिए यह महीना अशुभ रहने वाला है. मानसिक तनाव और परिवार में अशांति बढ़ सकती है. ख़र्चे बढ़ सकते हैं. साथ ही, इस दौरान आप कई चीज़ें भूल भी सकते हैं.
 
वृश्चिक राशि

इस राशि के लिए सूर्य ग्रहण भाग्यशाली रहने वाला है. यह समय आपके जीवन में अच्छे संबंध बनाने वाला है.
 
मकर राशि

इस दौरान आपके जीवन में सफलता लेकर आएगी. शनि की दृष्टि होने के बावजूद, मंगल के प्रभाव से आप सभी परेशानियों से आसानी से मुक्ति पा लेंगे.
 
कुंभ राशि

इस राशि के लिए सूर्य ग्रहण चिंता और अशांति लेकर आएगा. इस दौरान आप कई तरह की बीमारियों को लेकर परेशान हो सकते हैं.
 
मीन राशि

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण उनके वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बन सकता है. इस दौरान आपके जीवन में अशांति रहेगी. इसलिए थोड़ा सावधान रहें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
Surya Grahan Sutak Samay: 11 बजे से लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का सूतक और गर्भवती महिलाओं को करना होगा पालन वरना होगा भारी नुकसान
11 बजे से लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का सूतक और गर्भवती महिलाओं को करना होगा पालन वरना होगा भारी नुकसान
Sugar Control: 7 साल की बच्ची का ब्लड शुगर था 900 के पार, बाबा रामदेव ने ला दिया 69 पर और कंट्रोल हो गई डायबिटीज
7 साल की बच्ची का ब्लड शुगर था 900 के पार, बाबा रामदेव ने ला दिया 69 पर और कंट्रोल हो गई डायबिटीज
इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!
इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!
Numerology: सबकी चहेती होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल जाते ही घर को बना देती हैं स्वर्ग
Numerology: सबकी चहेती होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल जाते ही घर को बना देती हैं स्वर्ग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE