Surya Grahan: आज सूर्य ग्रहण पर शनि का इन राशियों को मिलेगा 'सुरक्षा कवच", जॉब- बिजनेस में सफलता के साथ मिलेगा पैसा ही पैसा 

साल का आखिरी और निर्णायक सूर्य ग्रहण कल लगने वाला है और इस सूर्य ग्रहण के दौरान कई राशियों पर इसका असर पड़ेगा. क्योकि शनि ग्रहण के बुरे प्रभावों को कुछ राशियों पर नहीं पड़ने देगा और उल्टा इन राशियों को सफलता के साथ पैसे कमाने के अवसर देगा.

सूर्य ग्रहण के दौरान इन राशियों को शनि से "सुरक्षा कवच"

सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा. इसलिए, इस दौरान जो सावधानियां बरतनी चाहिए, वे मान्य नहीं होंगी. हालाँकि, यह समय आश्विन अमावस्या से शुरू हो रहा है, शनि मीन राशि में रहेगा. परिणामस्वरूप, इस सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ राशियों को सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ राशियों को सावधान रहना होगा.

मेष राशि

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण विशेष लाभकारी रहने वाला है. आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे. इस दौरान आपको धन लाभ भी हो सकता है.



वृषभ राशि

इस राशि के लिए यह ग्रहण शुभ फल देने वाला होगा. साथ ही, इस बार इस राशि के लिए धन-संपत्ति में वृद्धि की संभावना है. साथ ही, इस समय आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है. साथ ही, इस बार आपको शिक्षा और संतान के मामले में भी अच्छे

मिथुन राशि

इस राशि के लिए कल का ग्रहण मिलाजुला फल देगा. इस दौरान संतान को लेकर चिंता रहेगी. इस दौरान मानसिक तनाव भी रहेगा.



कर्क राशि

सूर्य ग्रहण को धन प्राप्ति का संकेत माना जा रहा है. साथ ही, इस दौरान आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. साथ ही, इस दौरान आपको अचानक धन लाभ भी होगा.



सिंह राशि

इस राशि पर इस समय शनि का गोचर हो रहा है, इसलिए ग्रहण का प्रभाव इस समय दिखाई देगा. इसलिए आपको इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है.



कन्या राशि

इस राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बेहद अशुभ रहने वाला है. इस राशि के लोगों को इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सावधानी बरतनी चाहिए. इस दौरान धन हानि होने की भी संभावना है.



तुला राशि

राशि वालों के लिए यह महीना अशुभ रहने वाला है. मानसिक तनाव और परिवार में अशांति बढ़ सकती है. ख़र्चे बढ़ सकते हैं. साथ ही, इस दौरान आप कई चीज़ें भूल भी सकते हैं.



वृश्चिक राशि

इस राशि के लिए सूर्य ग्रहण भाग्यशाली रहने वाला है. यह समय आपके जीवन में अच्छे संबंध बनाने वाला है.



मकर राशि

इस दौरान आपके जीवन में सफलता लेकर आएगी. शनि की दृष्टि होने के बावजूद, मंगल के प्रभाव से आप सभी परेशानियों से आसानी से मुक्ति पा लेंगे.



कुंभ राशि

इस राशि के लिए सूर्य ग्रहण चिंता और अशांति लेकर आएगा. इस दौरान आप कई तरह की बीमारियों को लेकर परेशान हो सकते हैं.



मीन राशि

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण उनके वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बन सकता है. इस दौरान आपके जीवन में अशांति रहेगी. इसलिए थोड़ा सावधान रहें.

