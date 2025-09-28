दुर्गा पूजा में मांस-मछली क्यों खाते हैं बंगाली? जानें नवरात्रि व्रत से कैसे अलग है ये परंपरा

IND vs PAK: अजमेर दरगाह में टीम इंडिया के लिए हुई स्पेशल दुआ, तो कहीं हुई पाठ-पूजा; वीडियो हुई वायरल
धर्म
दुर्गा पूजा में बंगाली मांसाहारी भोजन क्यों खाते हैं, जबकि नवरात्रि में व्रत रखने का नियम है? दरअसल, ये दोनों ही भक्ति व्यक्त करने के अलग-अलग तरीके हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम आपको यहां दुर्गा पूजा या नवरात्रि पर बंगाली परंपरा क्या होता है, इस बारे में बताते हैं.
दुर्गा पूजा, देशभर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि नवरात्रि के आखिरी दिनों में मनाई जाती है. यह लगभग साथ-साथ ही मनाए जाता है. दुर्गा पूजा एक ऐसा पर्व है, जो पूरे भारत में सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं. देश का अधिकांश हिस्सा नवरात्रि को उपवास रखता है. इस दौरान सात्विक आहार व परम भक्ति प्रकट की जाती है. वहीं, दूसरी ओर, बंगाली लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर भी मांस, मटन और मछली जैसे विशेष बंगाली भोजन का आनंद लेते हैं. यह व्यापक विविधता कई कारणों से होता है. आइए, हम आपको इस लेख में बताते हैं कि नवरात्रि में बंगाली का भोजन अन्य जगहों के लोगों से अलग क्यों है?
बंगाल में, देवी दुर्गा की पूजा केवल एक दिव्य शक्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि बंगाल की एक पुत्री के रूप में भी की जाती है, जो एक अस्थायी यात्रा के लिए मायके यानी अपने घर आती हैं. बंगाली इस अवसर को पूरी प्रसन्नता से भव्य उत्सव के साथ मनाते हैं. उनके लिए यह एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ-साथ एक पारिवारिक उत्सव भी है. इसलिए भोजन इस उत्सव का आधार है और वे लोग इस खास मौके पर अपना पारंपरिक खाना मांस-मछली आदि का सेवन करते हैं.
मछली, मांस और यहां तक कि बकरे जैसे विशेष मांसाहारी भोजन परोसना बंगाल के पारंपरिक समारोहों का हिस्सा है और यह देवी को अर्पित किए जाने वाले भोग यानी पवित्र प्रसाद में से एक भी रहा है.
यह परंपरा देवी दुर्गा के शक्तिशाली और उग्र रूप की पूजा करने की बंगाल की शाक्त परंपरा के अनुरूप है. शाक्त परंपरा, में कभी-कभी पशु बलि और जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले खाद्य पदार्थों की रस्में भी शामिल होती हैं. इसी कारण, देवी को उनके उग्र रूप को शांत करने के लिए, मांस और मछली जैसे विभिन्न प्रकार के भोग चढ़ाना अनुमत माना जाता है.
दूसरी ओर, भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में मनाई जाने वाली नवरात्रि वैष्णव और सात्विक परंपराओं का पालन करती है. इस परंपरा में पवित्रता, उपवास और ध्यान के गुण शामिल हैं. नवरात्रि के नौ दिनों तक, भक्त आध्यात्मिक अनुशासन और संयम बनाए रखने के लिए प्याज, लहसुन या मांसाहारी भोजन से पूरी तरह परहेज करते हैं. उनका मानना है कि इस अवधि के दौरान सात्विक आहार लेने से मन शांत रहता है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है.
यह भी पढ़ें- मां दुर्गा की विदाई से पहले क्यों होता है सिंदूर खेला? जानें रस्म की शुरुआत कब
यह सांस्कृतिक अंतर भारत की विविधता को उजागर करता है. दोनों ही त्योहार देवी दुर्गा के सम्मान में मनाए जाते हैं, लेकिन सम्मान दर्शाने के दो अलग-अलग तरीके हैं.
बंगाली परंपरा भक्ति के साथ-साथ सामूहिक भागीदारी और भोज के माध्यम से उत्सव मनाता है, जहां मां यानी पुत्री के घर आने की खुशी मनाई जाती है. वहीं, उत्तरी परंपरा अनुशासन और ईमानदारी के माध्यम से भक्ति का प्रतीक है, जहां मां को एक दिव्य और शुद्ध माता के रूप में देखा जाता है.
