Durga Puja 2025: मां दुर्गा को विदाई से पहले क्यों होता है सिंदूर खेला? जानें रस्म की शुरुआत कब

Sindoor Khela 2025 Kab Hai: सिंदूर खेला की परंपरा पहले सिर्फ बंगाल तक ही सीमित थी, पर अब देश के हर कोने में जहां भी बंगाली समुदाय रहता है, वहां सिंदूर खेला का आयोजन बहुत धूमधाम से किया जाता है. यह परंपरा हर साल नवरात्रि में मां दुर्गा को विदाई से पहले मनाया जाता है, पर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं.
Sindoor Khela 2025 Tradition: हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है. मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना से लेकर विजयदशमी तक भक्त देवी के नौ दिव्य रूपों की पूजा-अर्चना करते हैं. दुर्गा पूजा का समापन विजयदशमी के दिन होता है. इसी दिन, विशेष रूप से बंगाल और अन्य स्थानों पर एक खास परंपरा निभाई जाती है, जिसे सिंदूर खेला कहा जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं और फिर एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं.
इस साल 2025 में, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर, सोमवार से हुई है और दुर्गा पूजा का समापन 2 अक्टूबर, गुरुवार को विजयदशमी के दिन होगा. सिंदूर खेला की यह शुभ और रंगीन रस्म 2 अक्टूबर, गुरुवार यानी विजयदशमी के दिन ही आयोजित की जाएगी.
सिंदूर खेला केवल विवाहित महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, और इसकी प्रक्रिया बेहद पवित्र और आनंदमय होती है. इसे मां दुर्गा से सीधा आशीर्वाद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है. यह दिन मां दुर्गा की विदाई का होता है, जब वे कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करती हैं. इसलिए, महिलाएं उन्हें विदा करते समय अपने परिवार और पति की लंबी उम्र के लिए विशेष वर मांगती हैं. सबसे पहले, विवाहित महिलाएं मां दुर्गा की प्रतिमा को सिंदूर और पान अर्पित करती हैं. यह मां को विदाई देने से पहले उन्हें सुहाग का सामान भेंट करने जैसा है. मां को सिंदूर चढ़ाने के बाद, महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाती हैं.
सिंदूर खेला का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है. इस परंपरा का पालन करने से स्त्रियों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और वैवाहिक सुख बना रहता है. यह रस्म अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगने का माध्यम है. इसे महिलाओं के आपसी भाईचारे और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है. सिंदूर खेला की परंपरा अब केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि पूरे देश और विदेश में जहां भी बंगाली समुदाय रहता है, वहां सिंदूर खेला का आयोजन बहुत धूमधाम से किया जाता है.
