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नए कपड़े खरीदने के तुरंत बाद क्यों नहीं पहनना चाहिए? जानिए किस दिन न्यू ड्रेस पहने और किस दिन हाथ भी न लगाएं

New Dress Wearing Rule:नए कपड़े शोरूम या मार्केट से खरीद के लाते ही पहनकर घूमने निकलने की आदत आपकी तो नहीं? अगर ऐसा करते हैं तो अनजाने में आप अपनी किस्मत को खराब करते हैं और आर्थिक-मानसिक और सेहत की हानि भी करते हैं. ज्योतिष में बिना धुले कपड़े पहनाना रिस्की माना गया है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 09, 2026, 09:13 AM IST

नए कपड़े खरीदने के तुरंत बाद क्यों नहीं पहनना चाहिए? जानिए किस दिन न्यू ड्रेस पहने और किस दिन हाथ भी न लगाएं

Why is it dangerous to wear new clothes immediately after buying them? (Photo AI)

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शॉपिंग के बाद नए कपड़े तुरंत पहन लेने की आदत बहुत से लोगों में होती है. लेकिन ऐसा करके आप अपनी बदकिस्मती को दावत दे रहे होते हैं. ज्योतिष और वास्तु में मार्केट से ड्रेस खरीद कर सीधे पहन लेना नकरात्मकता को बढ़ने वाला बताया गया है. यही नहीं ऐसे नए कपड़े अगर आप बिना धुले पहनते हैं तो इससे आपकी सेहत और मानसिक स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ने के खतरा बना रहता है. 

क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में लोग नए कपड़े पहले धोते थे, भगवान को अर्पित करते थे और फिर शुभ दिन देखकर पहनते थे? ज्योतिष और परंपराओं में इसे सिर्फ धार्मिक नियम नहीं, बल्कि मानसिक शांति, ऊर्जा और स्वास्थ्य से जोड़कर देखा गया है. दिलचस्प बात यह है कि आज के समय में भी इसके पीछे कुछ ऐसी वजहें हैं जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ती हैं.

नए कपड़ों में सिर्फ कपड़ा नहीं, कई लोगों की ऊर्जा भी जुड़ी होती है

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि कोई भी वस्तु अपने आसपास की ऊर्जा को ग्रहण करती है. नए कपड़े फैक्ट्री से लेकर दुकान तक कई हाथों से गुजरते हैं. उन्हें पैक करने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले और ट्रायल लेने वाले लोग अलग-अलग मानसिक स्थिति में होते हैं. ऐसी मान्यता है कि उन सबका प्रभाव वस्त्रों पर भी पड़ता है.

इसी वजह से पुराने समय में नए कपड़े पहनने से पहले उन्हें शुद्ध करने की परंपरा थी. कई परिवार आज भी नए कपड़ों पर गंगाजल छिड़कते हैं या मंदिर में अर्पित करने के बाद ही पहनते हैं. माना जाता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और मन में सकारात्मकता बढ़ती है.

बिना धोए नए कपड़े पहनना सेहत के लिए भी जोखिम बन सकता है

यह सिर्फ आस्था का विषय नहीं है. डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि नए कपड़े पहनने से पहले उन्हें जरूर धोना चाहिए. कपड़ों को चमकदार और फ्रेश दिखाने के लिए कई तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके अलावा ट्रायल के दौरान कई लोग उन्हें पहनते हैं, जिससे बैक्टीरिया या फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

गर्मियों में यह समस्या और बढ़ जाती है क्योंकि पसीने और धूल के कारण स्किन एलर्जी जल्दी हो सकती है. खासतौर पर बच्चों और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों के लिए बिना धुले कपड़े परेशानी पैदा कर सकते हैं.

कौन से दिन नए कपड़े धुलने के बाद पहनना शुभ होता है?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को नए कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. इन दिनों को सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है. कहा जाता है कि इन दिनों नई चीजों की शुरुआत करने से मन में आत्मविश्वास और स्थिरता आती है.

किस दिन धुले हुए भी नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए?

मंगलवार और शनिवार को नए कपड़े पहनने से बचने की सलाह दी जाती है. मंगलवार मंगल ग्रह और शनिवार शनि ग्रह से जुड़ा माना जाता है. ज्योतिष में इन ग्रहों का प्रभाव तेज और कठोर माना गया है, इसलिए इन दिनों नई वस्तुओं का उपयोग टालने की परंपरा बनी.

एनर्जी क्लीनिंग” और “माइंडफुल लिविंग का फंडा समझिए

दिलचस्प बात यह है कि अब कई युवा भी “एनर्जी क्लीनिंग” और “माइंडफुल लिविंग” जैसी चीजों में रुचि दिखा रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग नए कपड़े पहनने से पहले उन्हें वॉश करने या सनलाइट में रखने की सलाह देते दिखाई देते हैं. यानी जो बातें पहले धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा थीं, उन्हें अब लोग मानसिक और शारीरिक वेलनेस से जोड़कर देखने लगे हैं.

विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी नई चीज को अपनाने से पहले थोड़ा रुकना, उसे व्यवस्थित करना और सकारात्मक सोच के साथ इस्तेमाल करना व्यक्ति के आत्मविश्वास पर असर डालता है. यही वजह है कि कई पुरानी परंपराएं आज भी लोगों की जिंदगी में जगह बनाए हुए हैं.

अगर तुरंत पहनना जरूरी हो तो क्या करें?

कई बार समय की कमी या किसी खास मौके की वजह से कपड़े धोना संभव नहीं होता. ऐसे में साफ पानी या गंगाजल के छींटे मारने की परंपरा अपनाई जाती है. कुछ लोग कपड़ों को थोड़ी देर धूप में भी रखते हैं. इसे शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

असल में यह पूरी परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि स्वच्छता, मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच से जुड़ी हुई दिखाई देती है. शायद यही कारण है कि तेजी से बदलती लाइफस्टाइल के बावजूद लोग आज भी इन छोटी-छोटी बातों को महत्व देते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष, लोक मान्यताओं और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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