ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली कई इलाकों में AQI 400 के पार ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू | शाहरुख खान ने मेसी से मुलाकात की | जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक्शन

क्या रोज अचानक सुबह 2:30 से 4:00 बजे के बीच खुलती है आपकी आंख? जानें ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्या संकेत देता है

क्या आपको पता है कि किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के घर आपको ये 5 चीज़ें कभी नहीं दिखेंगी, क्यों?

अगर आप बार-बार चेहरा धोते हैं तो क्या होगा? जान लें ये अच्छी आदत है या खराब और रोज कितनी बार फेसवॉश करना चाहिए?

इन तारीखों पर जन्मे लोग गुमनामी से अचानक बाहर निकलकर चमक जाते हैं, जैसे धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने किया कमबैक

समुद्र की गहराई में भी मौजूद हैं पर्वत, जानें पृथ्वी पर सबसे लंबा जलमग्न Mountain Range

‘नवाबों के शहर’ लखनऊ के और भी हैं 8 नाम, जानें कैसे फाइनल हुआ Lucknow

धर्म

धर्म

Sleep Sign: क्या रोज अचानक सुबह 2:30 से 4:00 बजे के बीच खुलती है आपकी आंख? जानें ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्या संकेत देता है

क्या आपकी आंख रात से लेकर भोर के 2:30 से 4:00 बजे के बीच रोज खुलती है? ब्रह्म मुहूर्त में रोज आंख का खुलना यूनिवर्स का कुछ संकेत होता है. चलिए जानें ज्योतिष में इसका क्या मतलब है.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 13, 2025, 11:38 AM IST

Sleep Sign: क्या रोज अचानक सुबह 2:30 से 4:00 बजे के बीच खुलती है आपकी आंख? जानें ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्या संकेत देता है

Daily wake up every morning between 2:30 and 4:00 AM?

नींद मनुष्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक गतिविधि है. जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना-पीना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छी नींद भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है. यही कारण है कि डॉक्टर हमेशा हमें एक निश्चित समय पर सोने और उठने की सलाह देते हैं. हर उम्र में हमें कितनी नींद की आवश्यकता होती है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ लोग रात में अचानक जाग जाते हैं. कुछ लोग हर दिन एक ही समय पर जागते हैं, जबकि अन्य बिना किसी कारण के रात में जाग जाते हैं.

2, 3 या 4 बजे के बीच जागना
 
विशेषकर रात के 2, 3 या 4 बजे के आसपास, जब कोई अलार्म, शोर या बाहरी हलचल नहीं होती, तो आँखें अचानक खुल जाती हैं. हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है. दरअसल, यह सिर्फ नींद की समस्या नहीं है. भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार, बार-बार एक ही समय पर जागना हमारे अंतर्मन से मिलने वाला एक स्वाभाविक संकेत है. विद्वानों के अनुसार, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह संकेत हमें क्या बता रहा है.

कई प्राकृतिक शक्तियां हमसे जुड़ने का प्रयास करती हैं
 
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दिन भर की भागदौड़ में हम अपने मन की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं. इसीलिए, जब देर रात चारों ओर सन्नाटा होता है, तो हमारी अंतरात्मा हमें जगा देती है. सुबह 3 से 4 बजे के बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है. इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं. इस समय कई प्राकृतिक शक्तियां हमसे जुड़ने का प्रयास करती हैं. इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए. इस समय कुछ विशेष कार्य करना लाभकारी होता है.

आध्यात्मिक समय होता है ये
 
यह जागने का संकेत हमें बताता है कि अगर दिन भर हमारे मन में कुछ दबा हुआ है, तो उस पर ध्यान दें. यह कोई भावना, उदासी या जीवन में बदलाव लाने की इच्छा भी हो सकती है. जागने का समय भी विशेष महत्व रखता है. आधी रात को जागना एक चरण के अंत और एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है. खासकर सुबह 3 से 4 बजे के बीच का समय आध्यात्मिक माना जाता है. इस समय भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच की सीमा बहुत धुंधली हो जाती है. यह समय प्रार्थना, आत्मचिंतन और सकारात्मक संकेतों के लिए बहुत प्रभावी होता है. सुबह 4 से 5 बजे के बीच जागना इस बात का संकेत है कि आपका मन एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहा है.

रोज का एक ही समय पर जागना क्या बताता है
 
इसके कई कारण हो सकते हैं. पहला, पुराने दुख या यादें अभी भी आपके मन में दबी हुई हैं. दूसरा, सपने आपको जीवन की सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तीसरा, आप अनजाने में पुरानी आदतों और विचारों को छोड़ रहे हैं. ऐसा होने पर डरने की कोई बात नहीं है. यह कोई समस्या नहीं, बल्कि खुद से संवाद करने का एक अवसर है. शांत होकर बैठें, गहरी सांसें लें. ध्यान दें कि उस समय आपके मन में कौन से विचार, भावनाएं या यादें आ रही हैं. उनसे तुरंत कोई निष्कर्ष न निकालें. आप धीरे-धीरे खुद से पूछ सकते हैं, मैं क्या समझना चाहता हूँ? आप अपने पास एक डायरी रख सकते हैं और जो भी मन में आए उसे लिख सकते हैं. कुछ देर ध्यान करना या मंत्र का जाप करना मन को शांत करने में सहायक होता है.

इसे शांत भाव से स्वीकार करें
 
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप बार-बार एक ही समय पर जागते हैं, तो इसे शांत भाव से स्वीकार करें और परेशान न हों. इससे आपके अंतर्मन को यह संकेत मिलता है कि उसका संदेश पहुँच गया है. धीरे-धीरे रात में जागना कम हो जाएगा. लेकिन सबसे पहले, शारीरिक कारणों की जाँच करना आवश्यक है. क्योंकि हर बार इसके पीछे आध्यात्मिक कारण नहीं होता. तनाव, कैफीन का अधिक सेवन, रक्त शर्करा में बदलाव, स्लीप एपनिया या दवाओं के दुष्प्रभाव भी कारण हो सकते हैं. यदि आप जोर से खर्राटे लेते हैं, लगातार थके हुए रहते हैं, अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं या सांस लेने में कठिनाई होती है, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें. शरीर के स्वस्थ होने पर ही मन के संकेतों को सही ढंग से समझा जा सकता है.

इसे आशीर्वाद के रूप में देखें 

धार्मिक ग्रंथों के विद्वान कहते हैं कि इस समय को आशीर्वाद के रूप में देखना चाहिए. रात का यह शांत समय अंतर्मन से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर है. इस दौरान आप मोमबत्ती जला सकते हैं, अपना हाथ हृदय पर रख सकते हैं या शांति से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. ये छोटे-छोटे उपाय चिंता को कम करते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं.  

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

