FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सलीम खान को माइनर ब्रेन हेमरेज है, सलीम खान को ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया, कल से लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं सलीम, मुंबई- सलीम खान की सेहत पर बड़ी खबर, कल से लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं सलीम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हेडगेवार की प्रतिमा का किया अनावरण, यमुना​पार विकास बोर्ड को दिया 700 करोड़ का फंड

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हेडगेवार की प्रतिमा का किया अनावरण, यमुना​पार विकास बोर्ड को दिया 700 करोड़ का फंड

SBI Clerk Mains Result 2026: एसबीआई कब जारी करेगा क्लर्क मेन्स एग्जाम का रिजल्ट? यहां चेक कर लें डेट और टाइम

एसबीआई कब जारी करेगा क्लर्क मेन्स एग्जाम का रिजल्ट? यहां चेक कर लें डेट और टाइम

Ramadan 2026: रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?

रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री

Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री

किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

Homeधर्म

धर्म

Ramadan 2026: रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?

रमज़ान इस्लाम का सबसे पवित्र महीना माना जाता है. यह केवल रोज़ा रखने का समय नहीं, बल्कि आत्म-शुद्धि, सब्र और अल्लाह की इबादत का विशेष अवसर भी है. हर साल रमज़ान की तारीख चांद पर निर्भर करती है, इसलिए अक्सर यह सवाल उठता है कि रमज़ान का चांद दिखने के बाद कौन-सी दुआ पढ़नी चाहिए.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 18, 2026, 01:22 PM IST

Ramadan 2026: रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?

Which prayer should be recited after sighting the moon for blessings

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इस्लामी हिजरी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए रमज़ान की शुरुआत चांद दिखने (हिलाल) पर निर्भर करती है. अगर चांद 18 फरवरी यानी आज की शाम को दिखता है, तो रमज़ान 19 फरवरी 2026 से शुरू होगा. विशेषज्ञों के अनुसार 18 फरवरी से रमज़ान शुरू होने की संभावना अधिक है, लेकिन अंतिम पुष्टि चांद के दीदार पर ही होगी.

रमज़ान कितने दिनों का होता है?

रमज़ान का महीना चंद्र चक्र पर आधारित होता है, इसलिए रमज़ान आमतौर पर 29 या 30 दिनों का होता है. चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 10–11 दिन छोटा होता है. हर साल रमज़ान की तारीख बदलती रहती है. 

चांद देखने के बाद पढ़ी जाने वाली खास दुआ

इस्लाम में चांद देखने के बाद दुआ पढ़ने की परंपरा है. माना जाता है कि इससे महीने में बरकत, शांति और रहमत आती है.

अरबी दुआ (हदीस में वर्णित)

अल्लाहुम्मा अहिल्लाहु अलयना बिल-अमनी वल इमानी, वस-सलामती वल इस्लामी, वॉट-तौफीकी लीमा तुहिब्बू वा तर्जा, रब्बी वा रब्बुकल्लाह.

दुआ का हिंदी में अर्थ समझिए

“हे अल्लाह! हमारे लिए इस चांद को सुरक्षा, विश्वास, शांति और इस्लाम के साथ उदय कर. हमें वही प्रदान कर जो तू पसंद करता है और जिससे तू प्रसन्न होता है. (हे चांद!) मेरा और तेरा प्रभु अल्लाह ही है.”

क्यों खास है चांद देखने की दुआ?

इस्लामी मान्यता के अनुसार  चांद देखने के बाद की गई दुआ में बरकत और रहमत होती है. रमज़ान की शुरुआत में दुआ करने से पूरे महीने की इबादत स्वीकार होने की उम्मीद होती है. यह दुआ मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा देती है

रमज़ान को क्यों कहा जाता है बरकत का महीना?

रमज़ान को रहमत और मग़फिरत का महीना माना जाता है क्योंकि इस महीने में रोज़ा रखना फर्ज़ है. तरावीह और नमाज़ का विशेष महत्व है. गरीबों को ज़कात और सदका देने पर विशेष सवाब मिलता है और माना जाता है कि इस महीने की गई दुआ जल्दी कुबूल होती है
 
रमज़ान 2026 की शुरुआत सही तारीख चांद दिखने पर ही तय होगी. चांद देखने के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ इस पवित्र महीने में बरकत, शांति और रहमत की कामना करने का सुंदर तरीका है. रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नहीं, बल्कि दिल और जीवन को पवित्र बनाने का महीना है.

डिस्क्लेमर- यह सामान्य जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं
दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं
Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?
Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?
MORE
Advertisement
धर्म
अपनी राशि के अनुसार जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
अपनी राशि से जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
Horoscope 18 February: कन्या और वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
MORE
Advertisement