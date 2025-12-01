क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए

वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के दरबार में लोग अपने प्रश्न लेकर आते हैं और प्रेमानंदजी महाराज के सरल शब्दों में उनके समाधान भी मिल जाते हैं. उस समय एक भक्त ने पूछा था, "क्या हमें अपने पूर्वजन्म के फल इसी जन्म में मिलते हैं?" जानिए प्रेमानंदजी महाराज ने क्या कहा?

जन्म और मृत्यु संसार का नियम है और कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने पूर्वजन्मों के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है. चाहे अच्छे हों या बुरे, व्यक्ति उन्हीं कर्मों के आधार पर इस जन्म में सुख-दुख भोगता है. अधिकांश लोग पूर्वजन्मों के कर्मों के फल में विश्वास करते हैं. एक भक्त ने प्रेमानंदजी महाराज से पूर्वजन्मों के कर्मों और इस जन्म में मिलने वाले फलों के बारे में पूछा. आइए जानते हैं प्रेमानंदजी महाराज ने क्या उत्तर दिया...

क्या हमें इस जन्म में पूर्वजन्म का फल मिलता है?

लोग वृंदावन में प्रेमानंदजी महाराज के आश्रम में प्रवचन सुनने जाते हैं. कुछ भक्त तो उनसे अकेले में भी मिलते हैं और जीवन में आ रही कठिनाइयों के बारे में उनसे प्रश्न पूछते हैं और महाराज उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. कहा जाता है कि व्यक्ति का जीवन उसके पूर्वजन्म के कर्मों से बनता है. और लोग हमेशा अपने पूर्वजन्म के बारे में जानना चाहते हैं.

आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और ज़्यादातर लोग इसे सच मानते हैं. प्रेमानंदजी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं और उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोकप्रिय होते हैं. प्रवचनों के दौरान भक्त अक्सर महाराज के साथ अपने विचार और प्रश्न साझा करते हैं. हाल ही में एक महिला ने प्रेमानंदजी महाराज से पूछा कि पूर्वजन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में क्यों मिलता है?



प्रेमानंदजी महाराज ने क्या बताया

महिला का प्रश्न सुनकर प्रेमानंदजी महाराज बोले, "अगर आज हत्या करोगी तो आज फांसी नहीं होगी, केस 10-5 साल चलता है या नहीं? इसके बाद ही न्याय मिलता है." महाराज बोले, "हमारे यहाँ बहुत बड़ा न्यायालय है जो ईश्वर का न्यायालय है, जहाँ पूरे ब्रह्माण्ड का न्याय होता है. ऐसे में कई बार व्यक्ति को 100 जन्म पहले किए गए पापों का फल भोगना पड़ता है." ईश्वर के न्यायालय से जो भी गुजरता है उसे किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती. इस न्यायालय में रिश्वत नहीं मिलती, इसलिए व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसे भोगना ही पड़ता है."



अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है: प्रेमानंदजी महाराज

प्रेमानंदजी महाराज ने कहा कि इसीलिए व्यक्ति को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए. कभी-कभी कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन ईश्वर को पूरी सृष्टि का हिसाब चुकाना होता है. इसलिए अच्छे कर्म करें और ईश्वर का नाम जपते रहें. हम मानते हैं कि हमारे पाप भुला दिए जाते हैं, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलते. वह बस सही समय का इंतज़ार करते हैं. जब पापों का घड़ा भर जाता है, तो व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे, दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है. उनके अनुसार, कर्म का नियम ऐसा है कि इससे कोई बच नहीं सकता. कभी-कभी दुनिया में अन्याय होता है, लेकिन ईश्वर के दरबार में नहीं.

