31 December Upay: 31 दिसंबर को जरूर करें शनिदेव से जुड़े ये उपाय, नया साल होगा शुभ

31 दिसंबर को जरूर करें ये आसान उपाय

डीएनए हिंदी: 31st December Upay- नया साल (New Year 2023) शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनका पूरा साल अच्छे से गुजरे. इसके लिए व्यक्ति तरह-तरह के उपायों (Astro Upay) को अपनाता है. साल 2022 यानी दिसंबर का आखिरी दिन शनिवार (Shaniwar Upay) को पड़ रहा है ऐसे में. ऐसे में नए साल के आगमन से एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर को आपको शनिदेव को प्रसन्न करने का बड़ा मौका मिलेगा. इस दिन शनि देव के इन उपायों को करने से आपको शनि की साढ़े साती और ढैय्या (Shani Sadhe Saati) से भी मुक्ति मिल सकती है.

नववर्ष शुरू होने से पहले कर लें ये उपाय (Do these Upay On 31 December Shaniwar)

काला तिल और काली उड़द का दान

अगर आपको धन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, तो नववर्ष शुरू होने से पहले यानी कि 31 दिसंबर (शनिवार) को किसी गरीब को सवा किलो काला तिल या उड़द दान करें. ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होंगी. इसके अलावा इस बात का भी खास ध्यान रखें कि इस दिन इन चीजों को दान करने के बाद पूरे दिन तिल या उड़द का सेवन न करें.

सरसों का तेल

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर आपका कोई जरूरी काम अटका है या जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो 31 दिसंबर (शनिवार) के दिन सरसों का तेल किसी गरीब को दान करें. ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होंगे. इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं.

जूते का दान

31 दिसंबर यानी शनिवार के दिन आप जूते या चप्पलों का दान तो कर सकते हैं, लेकिन इस दिन जूते चप्पल की खरीदारी नहीं कर सकते. ऐसा करना अशुभ माना जाता है. इसके अलावा जिनके ऊपर साढ़े साती और ढैय्या होती है वे भी इस दिन जूते चप्‍पल दान कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप साल के आखिरी दिन यानी शनिवार को यह उपाय करेंगे तो आपका आने वाला साल अच्छा बीतेगा.

लोहे के बर्तन का दान

साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर (शनिवार) को आप लोहे के बर्तन का भी दान कर सकते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन लोहे का दान करने से किसी भी तरह का दुर्घटना योग टल सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

