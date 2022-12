Unlucky Plants For Home: घर में भूलकर भी न लगाएं ये 5 पौधे, रूठ जाएंगी खुशियां, आएगी गरीबी

घर में भूलकर भी ना लगाएं ये 5 पौधे

डीएनए हिंदी: Vastu For Plants In House- वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजों का जिक्र मिलता है जिनके होने या ना होने से व्यक्ति के जीवन में गहरा असर पड़ता है. घर में कुछ चीजों के होने से जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं उन पेड़ों के बारे (Vastu Tips For Plantation) में जिनकी वजह से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

पेड़-पौधे भी हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालते हैं (Unlucky Plants). कई पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है. जिसकी वजह से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है.

Harmful Plants: घर के अंदर ये पौधा लगाते ही शुरू हो जाएगा नुकसान, लेकिन यहां लगा दिया तो चमक जाएगी किस्मत

घर में ना लगाएं ये पौधे (Do Not Plant These 5 Unlucky Plants In The House)

नींबू का पौधा

कभी भी घर मे नींबू का पौधा नहीं लगाना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में यह पौधा लगाना अशुभ माना जाता है. घर में नींबू का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है इसके अलावा घर में इसे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है.

यह भी पढ़ें- मोरपंखी का पौधा लगाने से चमकेगी किस्मत, घर में आएगी सुख-शांति, दिशा जरूर जान लें

आंवले का पेड़

घर में आंवले का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए. मान्यता है कि घर में इसे लगाने से घर की सुख-समृद्धि चली जाती है. इसके अलावा घर का वातावरण भी खराब हो जाता है.

कपास का पौधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में भूलकर भी कपास का पौधा नहीं लगाना चाहिए. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है. जिसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है. इसके अलावा इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के काम पर पड़ता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- घर के बेडरूम में सोचे वक्त इन चीजों को ना रखें, क्या है वास्तु टिप्स

बबूल का पेड़

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बबूल का पेड़ लगाना अशुभ माना जाता है. घर में इस पौधे को लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है. इसके अलावा कहा जाता है कि इससे घर की बरकत भी चली जाती है और आर्थिक नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है.

बेर का पेड़

इन सभी के अलावा घर में बेर का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए. इस पेड़ में बहुत कांटे होते हैं और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए. कहा जाता है कि घर के पास इस पेड़ के होने से जीवन में बाधाएं आती हैं. इसके अलावा मान्यता है कि घर पर इस तरह के पौधे लगाने पर रिश्ते खराब हो जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.