धर्म

Vastu Tips for Success: ऑफिस डेस्क पर भूलकर भी न रखें 5 पौधे, रुक जाएगा प्रमोशन और खाली होगा बैंक एकाउंट

Never keep these 5 plants on your desk: हममें से कई लोगों को ऑफिस डेस्क को सजाने की आदत होती है. अगर आप अपने डेस्क पर पौधे रखते हैं तो जान लें किन 5 पौधों को कभी नहीं रखना चाहिए.

ऑफिस के डेस्क पर कौन से पौधे न रखें