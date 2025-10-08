15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?
NIOS Hall Ticket 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
अमित शाह की बदल गई ईमेल आईडी, Google-Microsoft को छोड़कर इस स्वदेशी तकनीक को अपनाया
Numerology:अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी
एक्ट्रेस सारा खान ने 'लक्ष्मण' के बेटे से रचाई शादी, देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें
Jio Bharat B2: दिवाली से पहले Jio ने लॉन्च किया सबसे सस्ता फोन, मात्र 799 रुपये कीमत, मिलेंगे ये धांसू फीचर्स
जूता फेंकने के विवाद पर छलका CJI बीआर गवई की मां का दर्द, बोलीं, 'यह संविधान पर हमला है'
Nobel Prize 2025: दुनिया के किन 3 वैज्ञानिकों को मिला केमेस्ट्री का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशन से लेकर ग्लोबल चेंज तक की कहानी
दिवाली से 2 दिन पहले बना खरीदारी का योग, पुष्य नक्षत्र में इस मुहूर्त पर वाहन, सोना और संपत्ति खरीदना होगा बेहद शुभ
ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें
धर्म
Diwali Pushya Nakshatra 2025: अत्यंत शुभ पुष्य नक्षत्र 14 से 15 अक्टूबर, 2025 के बीच, दिवाली से ठीक पहले पड़ेगा. यह समय दिवाली की खरीदारी शुरू करने और धार्मिक या नए कार्य शुरू करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है.
ज्योतिष में, पुष्य नक्षत्र का बहुत महत्व है और इसे सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक माना जाता है. इसके स्वामी भगवान बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, धन और सौभाग्य के प्रतीक हैं. मान्यता के अनुसार, इस नक्षत्र में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य या दान-पुण्य कई गुना फल देता है. इस दौरान भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.
पुष्य नक्षत्र का शुभ योग दिवाली से पहले 14 अक्टूबर को बनेगा. यह अगले दिन यानी 15 अक्टूबर तक रहेगा. इसकी शुरुआत मंगलवार 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 54 मिनट से लेकर 15 अक्टूबर 2025 को बुधवार दोपहर 12 बजे तक रहेगा.
पुष्य नक्षत्र में सोना, चांदी, वाहन या जमीन से लेकर कुछ भी चीजें लेना बेहद शुभ होता है. इससे मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है. 14 अक्टूबर 2025 को पुष्य नक्षत्र में खरीदारी का सबसे शुभ समय 11 बजकर 54 मिनट से लेकर मध्यरात्रि तक रहेगा. वहीं 15 अक्टूबर यानी बुधवार को खरीदारी का शुभ समय सुबह 6 बजकर 22 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा.
पुष्य नक्षत्र दिवाली और धनतेरस से पहले पड़ता है. इस समय में खरीदारी करना बेहद शुभ होता है. मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. वहीं कई परिवार इस दौरान खरीदारी करके दिवाली की तैयारियां शुरू कर देते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में स्थायी समृद्धि और सौभाग्य लाती हैं. मान्यता है कि इसी नक्षत्र में मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से