दिवाली से 2 दिन पहले बना खरीदारी का योग, पुष्य नक्षत्र में इस मुहूर्त पर वाहन, सोना और संपत्ति खरीदना होगा बेहद शुभ

Diwali Pushya Nakshatra 2025: अत्यंत शुभ पुष्य नक्षत्र 14 से 15 अक्टूबर, 2025 के बीच, दिवाली से ठीक पहले पड़ेगा. यह समय दिवाली की खरीदारी शुरू करने और धार्मिक या नए कार्य शुरू करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है.

ज्योतिष में, पुष्य नक्षत्र का बहुत महत्व है और इसे सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक माना जाता है. इसके स्वामी भगवान बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, धन और सौभाग्य के प्रतीक हैं. मान्यता के अनुसार, इस नक्षत्र में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य या दान-पुण्य कई गुना फल देता है. इस दौरान भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.

पुष्य नक्षत्र 2025 का शुभ समय

पुष्य नक्षत्र का शुभ योग दिवाली से पहले 14 अक्टूबर को बनेगा. यह अगले दिन यानी 15 अक्टूबर तक रहेगा. इसकी शुरुआत मंगलवार 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 54 मिनट से लेकर 15 अक्टूबर 2025 को बुधवार दोपहर 12 बजे तक रहेगा.

यह है खरीदारी का सबसे शुभ समय

पुष्य नक्षत्र में सोना, चांदी, वाहन या जमीन से लेकर कुछ भी चीजें लेना बेहद शुभ होता है. इससे मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है. 14 अक्टूबर 2025 को पुष्य नक्षत्र में खरीदारी का सबसे शुभ समय 11 बजकर 54 मिनट से लेकर मध्यरात्रि तक रहेगा. वहीं 15 अक्टूबर यानी बुधवार को खरीदारी का शुभ समय सुबह 6 बजकर 22 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा.

धनतेरस से पहले पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र

पुष्य नक्षत्र दिवाली और धनतेरस से पहले पड़ता है. इस समय में खरीदारी करना बेहद शुभ होता है. मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. वहीं कई परिवार इस दौरान खरीदारी करके दिवाली की तैयारियां शुरू कर देते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में स्थायी समृद्धि और सौभाग्य लाती हैं. मान्यता है कि इसी नक्षत्र में मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था.

