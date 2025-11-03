Kartik Purnima-Dev Deepawali Date: इस दिन कार्तिक पूर्णिमा पर होगी देवों की दीपावली, जान लें पूजा का सटीक मुहूर्त और स्नान-दान नियम

कार्तिक पूर्णिमा पर ‘‘देव दीपावली’’ यानी देवों की दिवाली होती है. इस दिन काशी में गंगा घाटों पर लाखों दीप से घाट रौशन होते हैं और इस दिन स्नान-दान का विशेष महत्व होता है. तो चलिए जानें कार्तिक पूर्णिमा कब है और पूजा और दीपदान सटीक मुहूर्त कब है?

इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी. इस दिन देवों की दिवाली यानी देव-दीपावली भी होगी. कार्तिक पूर्णिमा वैसे 4 नवंबर रात 10:36 पर आरंभ हो जाएंगी लेकिन हिंदू धर्म में उदया तिथि से त्योहोर माना जाता है इसलिए कार्तिक पूर्णिमा 5 को होगी और इसका समापन शाम 6:48 पर होगा. यह दिन हिन्दू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि यह कार्तिक महीने की पूर्णिमा है जो दान पुण्य, दीपदान और भगवान विष्णु व शिव की आराधना का विशेष समय है.

पौराणिक कथा अनुसार, भगवान शिव ने दानव त्रिपुरासुर का वध इसी दिन किया था, इसलिए त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में यह दिन विशेष माना जाता है. इस दिन गंगाजल से स्नान करने, दीपदान करने और दान धर्म करने से पितृदोष, पाप और बाधाएं मिटने का विश्वास है.

कार्तिक पूर्णिमा किस दिन है?

तिथि आरंभ: 4 नवंबर 2025 रात 10:36

तिथि समाप्ति: 5 नवंबर 2025 शाम 6:48

गंगा स्नान मुहूर्त (उत्तर भारत): सुबह करीब 4:52 – 5:44 घंटे के बीच

पूजा मुहूर्त सुबह 7:58 – 9:20 और संध्या 5:15 – 7:05 बीच बताया गया है.

देव दीपावली पर दीप दान का शुभ समय शाम को कब है?

5 नवंबर 2025 को मनायी जाने वाली देव दीपावली के लिए शाम का शुभ पूर्वाह्न मुहूर्त शाम 5:15 से शाम 7:50 (17:15 – 19:50) तक निर्धारित किया गया है.

कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि

सुबह जल्दी उठें और जो भी पवित्र नदी हो जैसे गंगा, जमुना आदि में स्नान करें या अपने स्नान के पानी में कुछ बूंद गंगाजल मिला लें. स्नान के बाद स्व संकल्प लें. घर के वातावरण को पवित्र करें: दीपक जलाएँ, कच्चा दूध मिश्रित गंगाजल से छोटा स्नान करें. भगवान शिव परात्पर भगवान विष्णु की पूजा करें.‘शोडशोपचार’ विधि से शिव पार्वती के सोमनाथ रूप आदि का आराधना करें. फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी चंद्रदेव का पूजन करें. रात्रि में दीपदान करें, विशेष रूप से गंगा घाटों पर दिव्य संस्कार होता है. अंत में ब्राह्मण भोजन दान, दान धर्म करें और रातभर जागरण व भजन कीर्तन करें.

कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें?

इस दिन दीपदान विशेष शुभ कार्य माना जाता है. घर, मंदिर या नदी किनारे लाखों दीप जलते हैं. नमक रहित शुद्ध भोजन करें; शाम के समय हल्का व्रत या उपवास भी रखा जा सकता है. पवित्र नदी में स्नान और तीर्थयात्रा करने वाले मंगलमय पथ पर होंगे. अनाथ, वृद्ध या गरीबों को चादर, अन्न दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है. दिनभर विनम्रता, शान्ति व भक्ति की भावना बनाए रखें.

कार्तिक पूर्णिमा का पालन श्रद्धा, दान पुण्य तथा दीपदान से करें ताकि आपके जीवन में समृद्धि, शान्ति और पवित्रता बनी रहे.

