अमेरिकी चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया, जिस वजह से भूकंप आया

Blood Sugar Remedy: ये हरा पत्ता मीठे की तलब शांत कर ब्लड शुगर करेगा कंट्रोल, टाइप-2 डायबिटीज में है वरदान

ICAI CA Sep Result 2025: ICAI ने जारी किया CA फाइनल और इंटर का रिजल्ट, icai.nic.in पर ऐसे करें चेक

Bigg Boss 19 से बाहर हुए Pranit More, क्या बेघर होने के बाद कॉमेडियन को मिलेगी सीक्रेट रूम में एंट्री?

IIT में नहीं मिला एडमिशन, नौकरी से भी धोना पड़ा हाथ, जानें DreamLaunch के CEO की सफलता की कहानी

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

Homeधर्म

धर्म

Kartik Purnima-Dev Deepawali Date: इस दिन कार्तिक पूर्णिमा पर होगी देवों की दीपावली, जान लें पूजा का सटीक मुहूर्त और स्नान-दान नियम

कार्तिक पूर्णिमा पर ‘‘देव दीपावली’’ यानी देवों की दिवाली होती है. इस दिन काशी में गंगा घाटों पर लाखों दीप से घाट रौशन होते हैं और इस दिन स्नान-दान का विशेष महत्व होता है. तो चलिए जानें कार्तिक पूर्णिमा कब है और पूजा और दीपदान सटीक मुहूर्त कब है?

ऋतु सिंह

Updated : Nov 03, 2025, 11:45 AM IST

Kartik Purnima-Dev Deepawali Date: इस दिन कार्तिक पूर्णिमा पर होगी देवों की दीपावली, जान लें पूजा का सटीक मुहूर्त और स्नान-दान नियम

Dev Deepawali-Kartik Purnima 2025 date

इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025  दिन बुधवार को मनाई जाएगी. इस दिन देवों की दिवाली यानी देव-दीपावली भी होगी. कार्तिक पूर्णिमा वैसे 4 नवंबर रात 10:36 पर आरंभ हो जाएंगी लेकिन हिंदू धर्म में उदया तिथि से त्योहोर माना जाता है इसलिए कार्तिक पूर्णिमा 5 को होगी और इसका समापन शाम 6:48 पर होगा. यह दिन हिन्दू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि यह कार्तिक महीने की पूर्णिमा है जो दान पुण्य, दीपदान और भगवान विष्णु व शिव की आराधना का विशेष समय है.

Dev Deepawali-Kartik Purnima 2025 date

पौराणिक कथा अनुसार, भगवान शिव ने दानव त्रिपुरासुर का वध इसी दिन किया था, इसलिए त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में यह दिन विशेष माना जाता है. इस दिन गंगाजल से स्नान करने, दीपदान करने और दान धर्म करने से पितृदोष, पाप और बाधाएं मिटने का विश्वास है.

Dev Deepawali-Kartik Purnima 2025 date

कार्तिक पूर्णिमा किस दिन है?

तिथि आरंभ: 4 नवंबर 2025 रात 10:36

तिथि समाप्ति: 5 नवंबर 2025 शाम 6:48

गंगा स्नान मुहूर्त (उत्तर भारत): सुबह करीब 4:52 – 5:44 घंटे के बीच

पूजा मुहूर्त सुबह 7:58 – 9:20 और संध्या 5:15 – 7:05 बीच बताया गया है.

Dev Deepawali-Kartik Purnima 2025 date

देव दीपावली पर दीप दान का शुभ समय शाम को कब है?

5 नवंबर 2025 को मनायी जाने वाली देव दीपावली के लिए शाम का शुभ पूर्वाह्न मुहूर्त शाम 5:15 से शाम 7:50 (17:15 – 19:50) तक निर्धारित किया गया है.

Dev Deepawali-Kartik Purnima 2025 date

कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि

सुबह जल्दी उठें और जो भी पवित्र नदी हो जैसे गंगा, जमुना आदि में स्नान करें या अपने स्नान के पानी में कुछ बूंद गंगाजल मिला लें. स्नान के बाद स्व संकल्प लें. घर के वातावरण को पवित्र करें: दीपक जलाएँ, कच्चा दूध मिश्रित गंगाजल से छोटा स्नान करें. भगवान शिव परात्पर भगवान विष्णु की पूजा करें.‘शोडशोपचार’ विधि से शिव पार्वती के सोमनाथ रूप आदि का आराधना करें. फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी चंद्रदेव का पूजन करें. रात्रि में दीपदान करें, विशेष रूप से गंगा घाटों पर दिव्य संस्कार होता है. अंत में ब्राह्मण भोजन दान, दान धर्म करें और रातभर जागरण व भजन कीर्तन करें.

Dev Deepawali-Kartik Purnima 2025 date

कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें?

  1. इस दिन दीपदान विशेष शुभ कार्य माना जाता है. घर, मंदिर या नदी किनारे लाखों दीप जलते हैं.
  2. नमक रहित शुद्ध भोजन करें; शाम के समय हल्का व्रत या उपवास भी रखा जा सकता है.
  3. पवित्र नदी में स्नान और तीर्थयात्रा करने वाले मंगलमय पथ पर होंगे.
  4. अनाथ, वृद्ध या गरीबों को चादर, अन्न दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है.
  5. दिनभर विनम्रता, शान्ति व भक्ति की भावना बनाए रखें.

Dev Deepawali-Kartik Purnima 2025 date

कार्तिक पूर्णिमा का पालन श्रद्धा, दान पुण्य तथा दीपदान से करें ताकि आपके जीवन में समृद्धि, शान्ति और पवित्रता बनी रहे.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

