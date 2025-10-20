FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

प्रभु श्रीराम से जुड़ी है दिवाली की परंपरा, तो इस दिन क्यों होती है मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा?

Diwali History: दिवाली की परंपरा प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने से जुड़ी है, लेकिन इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा इसलिए होती है ताकि धन के साथ विवेक और स्थिरता बनी रहे. गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, जो लक्ष्मी जी को स्थिर करते हैं.

Pragya Bharti

Updated : Oct 20, 2025, 11:53 AM IST

प्रभु श्रीराम से जुड़ी है दिवाली की परंपरा, तो इस दिन क्यों होती है मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा?
दिवाली का पर्व मुख्य रूप से दो प्रमुख पौराणिक घटनाओं का संगम है: प्रभु श्रीराम का 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटना और समुद्र मंथन से धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रकट होना. संयोगवश, ये दोनों ही शुभ घटनाएँ कार्तिक मास की अमावस्या को हुई थीं. प्रभु राम के आगमन की खुशी में अयोध्यावासियों ने पूरे नगर में दीये जलाए थे, और तभी से इस दिन को 'दीपों का उत्सव' के रूप में मनाया जाने लगा. हालांकि, दिवाली की रात जो मुख्य पूजा की जाती है, वह मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित होती है. आइये जानते हैं कि जब दिवाली श्रीराम के विजय पर्व से जुड़ी है, तो इस दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, और इसके पीछे का गहरा आध्यात्मिक संदेश क्या है.

दिवाली पर क्यों होती है लक्ष्मी-गणेश की पूजा?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी प्रकट हुई थीं. इसलिए, उनके प्राकट्य दिवस पर उनकी विशेष पूजा की जाती है, ताकि उनका आशीर्वाद साल भर भक्तों के घरों में बना रहे. यह भी माना जाता है कि माता सीता स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थीं. श्रीराम के साथ उनके अयोध्या लौटने पर, नगर में हर तरह की समृद्धि और वैभव वापस आ गया. इसलिए, उस समृद्धि को स्थिर रखने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा होती है.
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, मां लक्ष्मी (धन) को चंचल माना जाता है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं. यदि व्यक्ति को अपार धन मिल जाए लेकिन उसके पास विवेक (बुद्धि) न हो, तो वह उस धन का दुरुपयोग करके स्वयं को और अपने परिवार को कष्ट पहुंचाएगा. भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है. इसलिए, दिवाली पर दोनों की एक साथ पूजा की जाती है ताकि व्यक्ति को धन (लक्ष्मी) की प्राप्ति हो, और बुद्धि (गणेश) के बल पर वह उस धन को सही तरीके से संभाल सके और उसका सदुपयोग कर सके. जहाँ धन है, वहां बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है.

प्रभु श्रीराम से जुड़ी है दिवाली की परंपरा

दिवाली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और राम की वापसी का उत्सव है. यह धन, ज्ञान तथा सुख-समृद्धि के संतुलन को स्थापित करने का एक पवित्र विधान भी है. पौराणिक कथा के अनुसार, कार्तिक अमावस्या को भगवान श्रीराम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर निवासियों ने श्रीराम  के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनायी थीं। संपूर्ण शहर को दीपकों से सजाया गया था। सभी पुरुष, बच्चे और महिलाएं नए वस्त्रों में सजे-धजे थे। साथ ही, मिठाइयां भी बाटी गई थी.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

