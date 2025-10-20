Diwali Grah Yog 2025: दिवाली पर ग्रहों के संयोग से चमकेगी इन 5 राशियों के जातकों की किस्मत, खूब आएगा धन

Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन
धर्म
सूर्य, बुध और मंगल के एक साथ होने पर त्रिग्रही योग बनता है. इस बार त्रिग्रही योग दिवाली के दिन बन रहा है. वहीं, वैभव लक्ष्मी राजयोग कन्या राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति से बन रहा है.
हिंदू धर्म में दिवाली के त्योहारी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. रोशनी के इस त्योहार पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है. इस बार दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. इसके साथ ही इस दिन कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, जिनके वैभव से लक्ष्मी राजयोग और त्रिग्रही योग बन रहे हैं. ये योग विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि, कामकाज में सफलता और परिवारिक खुशियों के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं.
सूर्य, बुध और मंगल के एक साथ होने पर त्रिग्रही योग बनता है. इस बार त्रिग्रही योग दिवाली के दिन बन रहा है. वहीं, वैभव लक्ष्मी राजयोग कन्या राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति से बन रहा है. यह धन और ऐश्वर्य का संकेत देते हैं. इसके साथ ही सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य योग बृहस्पति के कर्क राशि में होने से हंस पंच महापुरुष योग बन रहा है. इनके प्रभाव 5 राशियों के जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी.
मेष राशि के जातको के लिए दिवाली बेदह शुभ साबित होगी. इस समय में वैभव लक्ष्मी योग से व्यक्ति को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापार में बड़े स्तर पर लाभ प्राप्त होगा. नौकरी से जुड़े जातकों को धन लाभ के साथ ही पदोन्नति हो सकती है.
इस राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग का संयोग राजयोग बन रहा है. इसके प्रभाव से इनके घर में धन का प्रवाह बढ़ेगा. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. इस समय नया वाहन या संपत्ति खरीदने के योग भी बन रहे हैं, जो आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकते हैं.
इस समय में कन्या राशियों के जातकों को आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है. निवेश का लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व के अवसर बनेंगे. इसके साथ ही दांपत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा. इनकम के सोर्स बनेंगे.
इस राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग बेहद शुभकारी होगा. यह योग आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही रुके हुए काम को पूरे करने का है. आपको मान सम्मान मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अवसर भी बन रहे हैं.
इस राशि के जातकों के लिए यह दिवाली खूब सारी खुशियां, तरक्की लेकर आ रही है. राजयोग का लाभ मिलेगा. कारोबार में अच्छा खासा लाभ होगा. अटके हुए काम बन जाएंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को लाभ मिल सकता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
