Diwali 2025 Deep: धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक पर कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, जानें इनकी विधि, नियम और महत्व

धर्म
हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से एक दिवाली है. इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है. इसकी शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है. धनतेरस पर खरीदारी करना तो शुभ होता ही है. इसी दिन से दीप भी जलाये जाते हैं. दीप प्रजलन से सुख, समृद्धि और धन-धान्य की पूर्ति होती है. इस पावन त्योहार का इंतजार लोगों को पूरे सालभर तक रहता है. आइए जानते हैं धनतेरस से लेकर नरक चतुर्दसी, दिवाली से लेकर गोवर्धन तक कब कितने दीपक जलाये जाते हैं. इसके साथ ही पूजा के नियम और महत्व क्या क्या हैं...
धनतेरस पर खरीदारी के साथ ही दीपक जरूर जलाये जाते हैं. इस दिन कम से कम 5 दीपक जरूर जलाने चाहिए. इनमें एक यम दीपम जो दक्षिण की तरफ जलाया जाता है. इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ एक एक, एक दिया पूजा घर में, एक दीया घर के आगन में और एक दीपक तुलसी जी के पास जलाना चाहिए.
धनतेरस पर दीपक धन की रक्षा और वृद्धि के लिए जलाया जाता है. इसके साथ ही इस दिन एक दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है. ताकि घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु दुख और संकट न आयें. इस दिन शुद्ध देशी घी, तेल और तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए.
धनतेरस से अगले दिन नरक चतुर्दशी आती है. इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है. इस दिन कम से कम 12 से 24 दीपक जलाये जाते हैं. इनमें कुछ दीपक घर की छत पर आंगन में घर के अन्दर-बाहर छोटी छोटी कतारों में दीप जलाएं जाते हैं. वहीं बाथरूम के पास छोटे दीप जलाने चाहिए. इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है. अशुद्धता का नाश होता है.
दिवाली का त्योहार बड़े त्योहारों में से एक है. इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है. इसलिए इस दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहनें दें. घर में कम से कम 21, 31 या 51 दीपक जरूर जलाने चाहिए. घर की तरफ जाने वाले रास्ते या रसोई के पास भी दीपक जलाकर जरूर रखें.
दीवाली पर दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है. घर में मां लक्ष्मी के प्रवेश करती हैं और धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. साथ ही प्रकाश से आध्यात्मिक आकर्षण व सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना के लिए दीप जलाएं जाते हैं.
गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है. गोवर्धन पर भी दीप जरूर जलाने चाहिए. इस दिन कम से कम 7 से 11 दीपक जरूर जलाने चाहिए. इन्हें घर के आंगन में, आंगन के दक्षिण-पश्चिम कोने में गोवर्धन या अन्नकूट तैयार हो तो उसी के पास बाहर के चबूतरे और द्वार के पास जरूर रखना चाहिए. यह प्रकृति पूजा, अन्न समृद्धि और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं को स्मरण के लिए भी किया जाता है.
