धर्म

जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी

भारतीय सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र जो अपनी मुस्कान, सादगी और दिल जीत लेने वाली मौजूदगी से दर्शकों के दिलों में राज करते थे, उनके जीवन पर यदि कोई एक अंक सबसे ज्यादा प्रभाव डालता था, तो वह था मूलांक 8, यानी शनि का अंक.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 24, 2025, 03:11 PM IST

जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी

 जन्मदिन से 14 दिन पहले ही दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र:
 

अंक विद्या में मूलांक 8 उन लोगों का होता है जिनका जीवन शिखर और संघर्ष दोनों का मिला-जुला सफर होता है. ये लोग भावुक, संवेदनशील, मेहनती और लंबे समय तक चमकने वाले सितारे बनते हैं.बिल्कुल धर्मेंद्र की तरह. लेकिन एक इच्छा कोई भी अधूरी जरूर रह जाती है. क्या धर्मेंद्र की भी एक इच्छा अधूरी रह गई?

14 दिन- एक अधूरा इंतज़ार, एक रहस्यमयी गणना

कहते हैं कि मूलांक 8 वाले लोग अक्सर जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएँ किसी चक्र, देरी या भावनात्मक मोड़ के रूप में अनुभव करते हैं. धर्मेंद्र भी अपने जन्मदिन के बेहद करीब—सिर्फ 14 दिन पहले—दुनिया से रुख़सत हो गए. हालांकि 14 एक साधारण संख्या लगती है, लेकिन अंक ज्योतिष में इसका योग भी 1 + 4 = 5 आता है, जो परिवर्तन का, एक चक्र पूरा होने का और नई यात्रा शुरू होने का प्रतीक है.

यही कारण है कि लोगों को उनकी विदाई एक फिल्मी लेकिन दर्द भरा मोड़ लगी जैसे कोई महान कहानी अपने क्लाइमेक्स से ठीक पहले ही रुक जाए.

मूलांक 8 वालों की भावुकता—धर्मेंद्र का असली चेहरा

स्टारडम की ऊँचाइयों पर पहुँचकर भी धर्मेंद्र हमेशा जमीनी रहे. उनकी बातों, इंटरव्यूज़ और निजी जिंदगी में एक बात हमेशा झलकती थी वह थी दिल से जीने वाला इंसान होना. मूलांक 8 वाले व्यक्तित्व बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, वे बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील.
धर्मेंद्र भी हर रिश्ते को दिल से निभाने वाले व्यक्ति थे, चाहे दोस्ती हो, परिवार, प्यार या फैंस.

अधूरी इच्छा—आइकन की आखिरी खामोशी

उनके जाने से सिर्फ परिवार या फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के दिल में ऐसी खाली जगह रह गई, जो कोई नहीं भर सकता. उनके चाहने वालों को हमेशा यह कसक रहेगी कि काश वह अपना अगला जन्मदिन भी मना लेते....काश कुछ दिन और वह रहते और शायद धर्मेंद्र भी यही चाहते होंगे की वह अपना जन्मदिन पूरे परिवार के साथ मना सकें क्योंकि उनको अपने परिवार से बहुत लगाव था और वह चाहते थे कि सब उनके आसपास ही रहें.

लेकिन शायद शनि (मूलांक 8) अपने लोगों को ऐसे ही रहस्यमयी ढंग से दुनिया से विदा करता है. चुपचाप, बिना शोर, लेकिन ऐसी छाप छोड़कर जो पीढ़ियों तक मिटती नहीं.

एक युग का अंत, लेकिन विरासत अमर

धर्मेंद्र चले गए, लेकिन उनकी मुस्कान, सरलता, रोमांस, एक्शन और भावनाओं से भरी अदाकारी हमेशा जिंदा रहेगी. वह भले ही अपने जन्मदिन के 14 दिन पहले चले गए हों, लेकिन उनका जन्म उनकी फिल्मों में, उनके डायलॉग्स में, उनकी हंसी में और दर्शकों की यादों में हर दिन होता रहेगा.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

