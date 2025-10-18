धनतेरस-दिवाली पर जप लें ये पावरफुल मंत्र, सौभाग्य, खुशी और धन लेकर आएंगी मां लक्ष्मी  

Dhanteras best Time for Shopping: धनतेरस पर आज सोना-चांदी या बर्तन खरीदारी का ये है सबसे शुभ समय क्या है आज?
धर्म
धनतेरस और दिवाली पूजा मंत्र: धनतेरस और दिवाली के दिन मंत्र जाप को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह शुभ ग्रह योग, देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा का समय होता है. इन दिनों किए गए मंत्र जाप...
हिंदू धर्म में धनतेरस और दीपावली का त्योहार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन घर-घर में देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है और वे सभी पर कृपा बरसाती हैं. धनतेरस और दिवाली पर मंत्र जाप को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह शुभ ग्रहों, देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा का समय होता है. इन दिनों किए गए मंत्र जाप से स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है. मंत्र जाप से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है. आइए जानते हैं दिवाली और धनतेरस पर किन शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें.
धनत्रयोदशी मंत्र-जप -
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्तै सर्वाभ्याविनसाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय श्रीमहाविष्णवे नमः.
लक्ष्मी बीज मंत्र:
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः.
माला से 108 बार जप करें.
लक्ष्मी-नारायण मंत्र
ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः.
श्री सूक्त (वैदिक मंत्र)
ॐ हिरण्यवर्णा हारिणी सुवर्णराजत्सर्जम्.
चन्द्र हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदो मा अवः.
लक्ष्मी गायत्री मंत्र
ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि.
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्.
कुबेर धन मंत्र
ॐ यक्षाय कुबेरा वैश्रवणाय धनधान्यधिपतये नमः.
कुबेर बीज मंत्र
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मीकुबेराय नमः
गणेश बीज मंत्र
ॐ गं गणपतये नमः
गणेश गायत्री मंत्र
ॐ एकदन्तै विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि. तन्नो दंतिः प्रचोदयात्.
सिद्धिविनायक मंत्र
ॐ नमो सिद्धिविनायकाय सर्वकार्येषु सर्वदा.
