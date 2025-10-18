FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Dhanteras best Time for Shopping: धनतेरस पर आज सोना-चांदी या बर्तन खरीदारी का ये है सबसे शुभ समय क्या है आज? 

Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश

पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, सीजफायर तोड़ अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक

धनतेरस-दिवाली पर जप लें ये पावरफुल मंत्र, सौभाग्य, खुशी और धन लेकर आएंगी मां लक्ष्मी  

Dhanteras Niyam: आज धनतेरस पर इस दिशा में दीपक न जलाएं, वरना राहु परिवार को कर देगा तबाह

गुजरात सरकार में मंत्री बनीं रिवाबा जडेजा को कौन सा मिला मंत्रालय? देखें पूरी लिस्ट

चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस

Rashifal 18 October 2025: इन लोगों पर होगी भगवान धन कुबेर की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ कपल ने किया ऐसा काम, लाखों में होने लगी कमाई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dhanteras best Time for Shopping: धनतेरस पर आज सोना-चांदी या बर्तन खरीदारी का ये है सबसे शुभ समय क्या है आज? 

धनतेरस पर आज सोना-चांदी या बर्तन खरीदारी का ये है सबसे शुभ समय क्या है आज?

पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, सीजफायर तोड़ अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक

पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, सीजफायर तोड़ अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक

धनतेरस-दिवाली पर जप लें ये पावरफुल मंत्र, सौभाग्य, खुशी और धन लेकर आएंगी मां लक्ष्मी  

धनतेरस-दिवाली पर जप लें ये पावरफुल मंत्र, सौभाग्य, खुशी और धन लेकर आएंगी मां लक्ष्मी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Happy Dhanteras Wishes &amp; Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश

चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस

चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस

IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

Homeधर्म

धर्म

धनतेरस-दिवाली पर जप लें ये पावरफुल मंत्र, सौभाग्य, खुशी और धन लेकर आएंगी मां लक्ष्मी  

धनतेरस और दिवाली पूजा मंत्र: धनतेरस और दिवाली के दिन मंत्र जाप को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह शुभ ग्रह योग, देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा का समय होता है. इन दिनों किए गए मंत्र जाप...

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Oct 18, 2025, 06:52 AM IST

धनतेरस-दिवाली पर जप लें ये पावरफुल मंत्र, सौभाग्य, खुशी और धन लेकर आएंगी मां लक्ष्मी  

Dhanteras Diwali Puja powerful Mantras

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में धनतेरस और दीपावली का त्योहार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन घर-घर में देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है और वे सभी पर कृपा बरसाती हैं. धनतेरस और दिवाली पर मंत्र जाप को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह शुभ ग्रहों, देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा का समय होता है. इन दिनों किए गए मंत्र जाप से स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है. मंत्र जाप से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है. आइए जानते हैं दिवाली और धनतेरस पर किन शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें.

धनत्रयोदशी मंत्र-जप -
 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्तै सर्वाभ्याविनसाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय श्रीमहाविष्णवे नमः.

लक्ष्मी बीज मंत्र:

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः.
माला से 108 बार जप करें.

लक्ष्मी-नारायण मंत्र

ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः.

श्री सूक्त (वैदिक मंत्र)

ॐ हिरण्यवर्णा हारिणी सुवर्णराजत्सर्जम्.
चन्द्र हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदो मा अवः.
 
लक्ष्मी गायत्री मंत्र

ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि.
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्.

कुबेर धन मंत्र

ॐ यक्षाय कुबेरा वैश्रवणाय धनधान्यधिपतये नमः. 
 
कुबेर बीज मंत्र

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मीकुबेराय नमः
 
गणेश बीज मंत्र

ॐ गं गणपतये नमः

गणेश गायत्री मंत्र

ॐ एकदन्तै विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि. तन्नो दंतिः प्रचोदयात्.

सिद्धिविनायक मंत्र

ॐ नमो सिद्धिविनायकाय सर्वकार्येषु सर्वदा. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश
Happy Dhanteras Wishes &amp; Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश
चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज
इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ कपल ने किया ऐसा काम, लाखों में होने लगी कमाई
इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ कपल ने किया ऐसा काम, लाखों में होने लगी कमाई
इस ग्रह पर होती है हीरों की बारिश, Space का है सबसे अमीर ग्रह
इस ग्रह पर होती है हीरों की बारिश, Space का है सबसे अमीर ग्रह
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE