Dhanteras 2025: धनतेरस पर क्यों होती है भगवान धनवंतरी की पूजा और क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन?

Dhanteras Ke Niyam: धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा का कारण है कि वह समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें आयुर्वेद और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है. इसी कलश के प्रतीक के रूप में इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है.

Dhanteras 2025 Rules In Hindi: दिवाली के पांच दिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. यह दिन खासकर धन और समृद्धि का होता है. यही नहीं, धनतेरस का त्योहार उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य का भी प्रतीक माना जाता है. इस दिन विशेष रूप से भगवान धनवंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है, साथ ही सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है. आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा क्यों होती है और बर्तन खरीदने का क्या महत्व है.

भगवान धन्वंतरि की पूजा क्यों होती है?

धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा का सीधा संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है.पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे. वह अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लेकर निकले थे. भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान फैलाया. चूंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति मिलती है. भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी घोषित किया है. इस प्रकार, धनवंतरी जी की पूजा स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों के संतुलन के लिए की जाती है.

धनतेरस पर बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं?

धनतेरस के दिन सोना, चांदी या धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने की घटना से जुड़ी हुई है. जब भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ एक सोने का कलश था. इस कलश को अमृत और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. इसलिए, धनतेरस पर बर्तन खरीदना घर में शुभता, नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का प्रतीक माना जाता है. इस दिन पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि ये धातुएं शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती हैं. ऐसी भी लोकमान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है, उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है. इसलिए लोग धन-संपदा और वस्तुओं में वृद्धि की कामना से खरीदारी करते हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.