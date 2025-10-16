Dhanteras 2025: धनतेरस पर क्यों खरीदी जाती है झाड़ू, जानें इसकी वजह और महत्व 

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. इसकी वजह झाड़ू को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाना है. लोग सोना चांदी के साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदना पसंद करते हैं.

दीवाली के पांच दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है. इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. इस बार धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर 2025 को है. इस दिन लोग सोना-चांदी जैसी कीमती चीजें खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना गया है. ऐसे में जानते हैं कि धनतेरस पर झाड़ू क्यों खरीदी जाती है और इसका क्या महत्व है.

इस लिए खरीदी जाती है झाड़ू

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. इसकी वजह झाड़ू को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाना है. धार्मिंक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है. इस दिन झाड़ू खरीदने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं.

दूसर होती नकारात्मकता और दरिद्रता

धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है. इसके साथ ही दरिद्रता और आर्थिंग तंगी का भी खात्मा होता है. ऐसे में धनतेरस पर नई झाड़ू घर में लाने से घर में सुख-समृद्धि आती है. मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति की सारे काम बनते चले जाते हैं. कर्ज और समस्याओं से छुटकारा मिलता है. इनकम के सोर्स बढ़ते हैं.

मां लक्ष्मी होती हैं आकर्षित

धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा झाड़ू लेने से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है. इससे घर की साफ सफाई करने पर मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं. धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना घर की दरिद्रता को दूर करने के साथ ही सुख और समृद्धि को बढ़ाता है. इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है. धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर लाएं तो इसकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए. इसके साथ ही नई खरीदी गई झाड़ू का ही साफ सफाई में इस्तेमाल करना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से