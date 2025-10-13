Add DNA as a Preferred Source
Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती

धर्म

धर्म

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती

What not to buy on dhanteras: इस बार धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय कुछ खास बातों का विशेष ध्यान देना बहुत ही जरूरी है. ऐसा न करने पर आपको शनि की महादशा का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानें इसके बारे में... 

Abhay Sharma

Updated : Oct 13, 2025, 10:22 PM IST

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती

Dhanteras 2025: Shani effect what not to buy on dhanteras

Dhanteras 2025 Shani Effect What Not To Buy On Dhanteras: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है, इसी दिन से दिवाली का त्योहार शुरू हो जाता है. इस बार धनतेरस की शुभ तिथि 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को पड़ रही है. शनिवार की वजह से इस बार धनतेरस पर शनि देव की छाया रहेगी. क्योंकि शनिवार का दिन न्याय और कर्म के देवता शनि देव को समर्पित होता है.

ऐसे में इस बार धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय कुछ खास बातों का विशेष ध्यान देना बहुत ही जरूरी है. ऐसा न करने पर आपको शनि की महादशा का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानें इसके बारे में... 

धनतेरस पर होती है पांच देवी-देवताओं की पूजा 

ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के मौके पर मुख्य रूप से पांच देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की जाती है. इन देवताओं में गणेश जी, मां लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख हैं. इस बार धनतेरस शनिवार के दिन है तो शनि देव की पूजा भी अहम हो जाती है. 

यह भी पढ़ें: Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन

शनि का साया

धनतेरस इस बार शनिवार के दिन है, इसलिए भूलकर भी कुछ खास वस्तुओं को खरीदने से बचें. इस बार धनतेरस के दिन भूलकर भी लोहे से जुड़ी वस्तुओं को न खरीदें. क्योंकि लोहे का संबंध शनि देव से होता है और शनिवार के दिन घर में लोहे की वस्तुएं नहीं लानी चाहिए. वहीं इस दिन काले रंग की वस्तुएं और सरसों का तेल खरीदना भी अशुभ माना जाता है. 

खरीदारी करते समय बरतें सावधानी

आमतौर पर लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, हालांकि मार्केट में मिलने वाले स्टील के बर्तन लोहे युक्त होते हैं. इसलिए इस बात का ध्यान रखें. इसके अलावा स्टील के बर्तन खरीदने के बाद उसे लाने की जगह उसमें जल, धनिया या मिठाई जरूर लाएं.

ज्योतिष के अनुसार, शनिवार के दिन धनतेरस होने के कारण इस बार भूलकर भी चमड़े से बनी वस्तुएं घर पर नहीं लाएं. इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इस धनतेरस मां लक्ष्मी के साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

 Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

