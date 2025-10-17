FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Diwali Ke Upay: दिवाली पर दीपक के नीचे रख दें 3 में से कोई 1 चीज, धन दौलत और समृद्धि लेकर आएंगी मां लक्ष्मी

Gold Jwellery छोड़ दुल्हन ने पहनी मेहंदी वाली ज्वेलरी, यूनीक लुक देख सबका चकराया दिमाग

Dhanteras 2025: धनतेरस पर खरीदारी के लिए ये है बेहद शुभ मुहूर्त, जानें सोना चांदी से लेकर वाहन या झाड़ू खरीदने का शुभ समय

धनतेरस से पहले घर ले आएं कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा, जानें लगाने का सही तरीका

Numerology: बिजनेस टायकून, अपार धन-संपत्ति की मालकिन होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पर होती है ये बुरी आदत

DIY Diwali Decoration: इस दिवाली अपने हाथों से घर पर ही बनाएं तोरण, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Health Tips And Diet: इस मौसम में क्या खाएं, क्या नहीं? जानिए 'शरद ऋतु' में शरीर को हेल्दी, मन को शांत रखने का आयुर्वेदिक मंत्र

Honey With Lukewarm Water: 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज पिएं गुनगुना पानी, उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे इसके फायदे

5,00,00,000 रुपये कैश, 1.5KG गोल्ड और 22 लग्जरी घड़ियां... CBI की रडार पर कैसे आए DIG हरचरण सिंह भुल्लर?

Bihar Election 2025: कुटुंबा से राजेश राम, कदवा से शकील अहमद... कांग्रेस ने जारी 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे कहां से दिया टिकट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gold Jwellery छोड़ दुल्हन ने पहनी मेहंदी वाली ज्वेलरी, यूनीक लुक देख सबका चकराया दिमाग

Gold Jwellery छोड़ दुल्हन ने पहनी मेहंदी वाली ज्वेलरी, यूनीक लुक देख सबका चकराया दिमाग

धनतेरस से पहले घर ले आएं कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा, जानें लगाने का सही तरीका

धनतेरस से पहले घर ले आएं कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा, जानें लगाने का सही तरीका

DIY Diwali Decoration: इस दिवाली अपने हाथों से घर पर ही बनाएं तोरण, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

DIY Diwali Decoration: इस दिवाली अपने हाथों से घर पर ही बनाएं तोरण, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Diwali Ke Upay: दिवाली पर दीपक के नीचे रख दें 3 में से कोई 1 चीज, धन दौलत और समृद्धि लेकर आएंगी मां लक्ष्मी

दिवाली पर दीपक के नीचे रख दें 3 में से कोई 1 चीज, धन दौलत और समृद्धि लेकर आएंगी मां लक्ष्मी

Dhanteras 2025: धनतेरस पर खरीदारी के लिए ये है बेहद शुभ मुहूर्त, जानें सोना चांदी से लेकर वाहन या झाड़ू खरीदने का शुभ समय

धनतेरस पर खरीदारी के लिए ये है बेहद शुभ मुहूर्त, जानें सोना चांदी से लेकर वाहन या झाड़ू खरीदने का शुभ समय

Numerology: बिजनेस टायकून, अपार धन-संपत्ति की मालकिन होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पर होती है ये बुरी आदत

Numerology: बिजनेस टायकून, अपार धन-संपत्ति की मालकिन होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पर होती है ये बुरी आदत

Homeधर्म

धर्म

धनतेरस से पहले घर ले आएं कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा, जानें लगाने का सही तरीका

धनतेरस से पहले, धन के देवता कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा 'क्रासुला' घर लाएं. इसे 'कुबेराक्षी' पौधा भी कहते हैं, जो धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है. इसे घर की उत्तर दिशा में, पर्याप्त धूप वाली जगह पर, छोटे गमले में लगाना शुभ माना जाता है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 17, 2025, 08:49 AM IST

धनतेरस से पहले घर ले आएं कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा, जानें लगाने का सही तरीका
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिवाली के पंचदिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है. इस दिन धन की देवी लक्ष्मी, आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है. माना जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ शुभ वस्तुएं घर लाने से पूरे साल धन और समृद्धि बनी रहती है. इन्हीं शुभ वस्तुओं में एक पौधा शामिल है, जिसे भगवान कुबेर का अत्यंत प्रिय माना जाता है. आइए जानते हैं कुबेर भगवान के पसंदीदा पौधे के बारे में और उसे घर में लगाने का सही तरीका क्या है.

कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा कौन सा है?

इस पौधे को आमतौर पर क्रासुला ओवाटा या जेड प्लांट की एक विशेष किस्म कहा जाता है. इसे लोकप्रिय रूप से 'कुबेराक्षी पौधा' या 'लकी प्लांट' भी कहा जाता है. वास्तु और फेंगशुई दोनों में इस पौधे को धन को आकर्षित करने वाला माना जाता है. मान्यता है कि इसे घर में लगाने से धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं, जिससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और घर में धन-संपदा की वृद्धि होती है. यह पौधा स्वास्थ्य लाभ और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है. धनतेरस से पहले इस पौधे को घर लाकर सही दिशा में लगाने से माना जाता है कि मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है.

क्रासुला का पौधा लगाने का सही तरीका

सिर्फ पौधा लाना ही काफी नहीं है, वास्तु के अनुसार इसे सही दिशा और सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका शुभ फल मिलता है. 
वास्तु शास्त्र के अनुसार, भगवान कुबेर की दिशा उत्तर मानी जाती है. इसलिए, इस पौधे को हमेशा घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए. यह दिशा धन के आगमन के रास्ते खोलती है.
यदि आप नौकरी या करियर में तरक्की चाहते हैं, तो इसे घर की दक्षिण-पश्चिम (South-West) दिशा में भी लगाया जा सकता है.
इसे घर की बालकनी या मुख्य द्वार के पास भी रखा जा सकता है. इसे कभी भी बाथरूम के पास या बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए.

गमला और मिट्टी कैसे रखें?

क्रासुला एक छोटा पौधा होता है, इसलिए इसे हमेशा छोटे या मध्यम आकार के गमले में ही लगाना चाहिए. इसे बड़े गमले में लगाने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं. क्रासुला एक रसीला पौधा है, जिसे कम पानी की जरूरत होती है. इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सूखने वाली होनी चाहिए. मिट्टी में रेत और खाद का मिश्रण ज़रूर करें ताकि पानी जमा न हो.

यह भी पढ़ें- Dhanteras 2025: धनतेरस पर क्यों होती है भगवान धनवंतरी की पूजा और क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन?

क्रासुला के पौधे की देखभाल का तरीका

क्रासुला के पौधे को पर्याप्त रोशनी की जरूरत होती है. इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे सुबह की हल्की धूप मिले, लेकिन तेज दोपहर की सीधी धूप से बचाएं. इसे बंद कमरे या अंधेरे स्थान पर बिल्कुल न रखें. इसे बहुत कम पानी चाहिए. पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई दिखे. अधिक पानी देने से इसकी जड़ें और तना सड़ जाते हैं और पौधा सूखना अशुभ माना जाता है. इसकी पत्तियों को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए. धूल जमने से इसकी ऊर्जा बाधित होती है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diwali Ke Upay: दिवाली पर दीपक के नीचे रख दें 3 में से कोई 1 चीज, धन दौलत और समृद्धि लेकर आएंगी मां लक्ष्मी
दिवाली पर दीपक के नीचे रख दें 3 में से कोई 1 चीज, धन दौलत और समृद्धि लेकर आएंगी मां लक्ष्मी
Dhanteras 2025: धनतेरस पर खरीदारी के लिए ये है बेहद शुभ मुहूर्त, जानें सोना चांदी से लेकर वाहन या झाड़ू खरीदने का शुभ समय
धनतेरस पर खरीदारी के लिए ये है बेहद शुभ मुहूर्त, जानें सोना चांदी से लेकर वाहन या झाड़ू खरीदने का शुभ समय
Numerology: बिजनेस टायकून, अपार धन-संपत्ति की मालकिन होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पर होती है ये बुरी आदत
Numerology: बिजनेस टायकून, अपार धन-संपत्ति की मालकिन होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पर होती है ये बुरी आदत
Health Tips And Diet: इस मौसम में क्या खाएं, क्या नहीं? जानिए 'शरद ऋतु' में शरीर को हेल्दी, मन को शांत रखने का आयुर्वेदिक मंत्र
इस मौसम में क्या खाएं, क्या नहीं? जानिए 'शरद ऋतु' में शरीर को हेल्दी, मन को शांत रखने का आयुर्वेदिक मंत्र
5,00,00,000 रुपये कैश, 1.5KG गोल्ड और 22 लग्जरी घड़ियां... CBI की रडार पर कैसे आए DIG हरचरण सिंह भुल्लर?
5,00,00,000 रुपये कैश, 1.5KG गोल्ड और 22 लग्जरी घड़ियां... CBI की रडार पर कैसे आए DIG हरचरण सिंह भुल्लर?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE