धनतेरस से पहले घर ले आएं कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा, जानें लगाने का सही तरीका

धनतेरस से पहले, धन के देवता कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा 'क्रासुला' घर लाएं. इसे 'कुबेराक्षी' पौधा भी कहते हैं, जो धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है. इसे घर की उत्तर दिशा में, पर्याप्त धूप वाली जगह पर, छोटे गमले में लगाना शुभ माना जाता है.

दिवाली के पंचदिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है. इस दिन धन की देवी लक्ष्मी, आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है. माना जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ शुभ वस्तुएं घर लाने से पूरे साल धन और समृद्धि बनी रहती है. इन्हीं शुभ वस्तुओं में एक पौधा शामिल है, जिसे भगवान कुबेर का अत्यंत प्रिय माना जाता है. आइए जानते हैं कुबेर भगवान के पसंदीदा पौधे के बारे में और उसे घर में लगाने का सही तरीका क्या है.

कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा कौन सा है?

इस पौधे को आमतौर पर क्रासुला ओवाटा या जेड प्लांट की एक विशेष किस्म कहा जाता है. इसे लोकप्रिय रूप से 'कुबेराक्षी पौधा' या 'लकी प्लांट' भी कहा जाता है. वास्तु और फेंगशुई दोनों में इस पौधे को धन को आकर्षित करने वाला माना जाता है. मान्यता है कि इसे घर में लगाने से धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं, जिससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और घर में धन-संपदा की वृद्धि होती है. यह पौधा स्वास्थ्य लाभ और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है. धनतेरस से पहले इस पौधे को घर लाकर सही दिशा में लगाने से माना जाता है कि मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है.

क्रासुला का पौधा लगाने का सही तरीका

सिर्फ पौधा लाना ही काफी नहीं है, वास्तु के अनुसार इसे सही दिशा और सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका शुभ फल मिलता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, भगवान कुबेर की दिशा उत्तर मानी जाती है. इसलिए, इस पौधे को हमेशा घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए. यह दिशा धन के आगमन के रास्ते खोलती है.

यदि आप नौकरी या करियर में तरक्की चाहते हैं, तो इसे घर की दक्षिण-पश्चिम (South-West) दिशा में भी लगाया जा सकता है.

इसे घर की बालकनी या मुख्य द्वार के पास भी रखा जा सकता है. इसे कभी भी बाथरूम के पास या बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए.

गमला और मिट्टी कैसे रखें?

क्रासुला एक छोटा पौधा होता है, इसलिए इसे हमेशा छोटे या मध्यम आकार के गमले में ही लगाना चाहिए. इसे बड़े गमले में लगाने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं. क्रासुला एक रसीला पौधा है, जिसे कम पानी की जरूरत होती है. इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सूखने वाली होनी चाहिए. मिट्टी में रेत और खाद का मिश्रण ज़रूर करें ताकि पानी जमा न हो.

यह भी पढ़ें- Dhanteras 2025: धनतेरस पर क्यों होती है भगवान धनवंतरी की पूजा और क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन?

क्रासुला के पौधे की देखभाल का तरीका

क्रासुला के पौधे को पर्याप्त रोशनी की जरूरत होती है. इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे सुबह की हल्की धूप मिले, लेकिन तेज दोपहर की सीधी धूप से बचाएं. इसे बंद कमरे या अंधेरे स्थान पर बिल्कुल न रखें. इसे बहुत कम पानी चाहिए. पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई दिखे. अधिक पानी देने से इसकी जड़ें और तना सड़ जाते हैं और पौधा सूखना अशुभ माना जाता है. इसकी पत्तियों को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए. धूल जमने से इसकी ऊर्जा बाधित होती है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.