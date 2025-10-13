Dhanteras 2025: धनतेरस पर गलती से भी उधार न दें ये 4 चीजें, नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी 

धनतेरस पर अपने घर से कुछ चीज़ें उधार देना अशुभ माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी की कृपा चली जाती है.

कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस, दिवाली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है. यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और भगवान कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य पूरे वर्ष के लिए व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं.

पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर अपने घर से कुछ चीज़ें उधार देना अशुभ माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी की कृपा चली जाती है. आइए जानते हैं उन चार ज़रूरी चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको धनतेरस पर किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए.

नमक

धनतेरस पर नमक कभी उधार न दें. नमक सिर्फ़ खाना पकाने की सामग्री नहीं है - ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा और कर्ज़ से बचाता है. ज्योतिष में, नमक का संबंध राहु से है. धनतेरस या दिवाली पर नमक उधार देना या दान करना आपके घर की सकारात्मकता और आर्थिक स्थिरता को दान करने का प्रतीक है ऐसा करने से पूरे साल आर्थिक तंगी और कर्ज़ का सामना करना पड़ सकता है.

दूध, दही और चीनी

धनतेरस पर दूध, दही या चीनी उधार देने से बचें. ये तीन सफेद चीज़ें घर में सुख-शांति लाती हैं. दूध और दही का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है, जो समृद्धि, सुख और विलासिता के प्रतीक हैं. इन्हें उधार देने का मतलब है कि आप प्रतीकात्मक रूप से अपना धन और सुख-शांति किसी और को दे रहे हैं. चीनी मिठास और खुशी का प्रतीक है; माना जाता है कि धनतेरस पर इसे घर से बाहर भेजने से रिश्तों में सामंजस्य और गर्मजोशी कम हो जाती है. कुल मिलाकर, इस दिन इन सफेद वस्तुओं को उधार देना आर्थिक स्थिरता में कमी का संकेत माना जाता है.

तेल, सुई और नुकीली चीज़ें

ज्योतिषी धनतेरस पर तेल उधार देने की सलाह नहीं देते, क्योंकि यह शनि से जुड़ा है. ऐसा करने से शनि का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और कष्ट हो सकते हैं.इसी तरह, सुई, चाकू या नुकीली चीज़ें उधार देने से रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है और दुर्भाग्य आ सकता है. ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर ऐसी चीज़ें देने से घर की शांति और सद्भाव भंग होता है.

धन

धनतेरस पर देवी लक्ष्मी की पूजा का मुख्य उद्देश्य जीवन में धन और समृद्धि लाना है. इसलिए, इस दिन पैसे उधार देना सख्त मना है. ज्योतिषीय दृष्टि से, धनतेरस पर दूसरों को धन देना देवी लक्ष्मी को आपके घर से बाहर भेजने का प्रतीक है. इससे पूरे वर्ष वित्तीय अस्थिरता बनी रह सकती है, क्योंकि धन घर में रहने के बजाय बाहर की ओर बहता रहता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

