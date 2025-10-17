Dhanteras 2025: धनतेरस पर घर पर ऐसे बनाएं धनलक्ष्मी की पोटली, आकर्षित होंगी सुख समृद्धि और पैसा

दिवाली से जुड़ी सभी परंपराओं में से एक सबसे शुभ परंपरा है धन लक्ष्मी पोटली या धनवर्षा पोटली (धन की थैली) बनाना. भक्त इस पवित्र थैली को तैयार करके अपने घर या दुकान की तिजोरी में रखते हैं.

दिवाली का महापर्व धनतेरस से शुरू होता है, जो इस साल शनिवार को पड़ रहा है. जैसे-जैसे धन का त्योहार नज़दीक आता है, लोग कई दिन पहले से ही तैयारियाँ शुरू कर देते हैं.देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घरों, दफ़्तरों और दुकानों की सफ़ाई, जिनके बारे में माना जाता है कि वे केवल साफ़-सुथरी और पवित्र जगहों पर ही कृपा करती हैं. इस दौरान किए जाने वाले हर अनुष्ठान और सजावट का उद्देश्य भाग्य की देवी को प्रसन्न करना होता है.

दिवाली से जुड़ी सभी परंपराओं में से एक सबसे शुभ परंपरा है धन लक्ष्मी पोटली या धनवर्षा पोटली (धन की थैली) बनाना. भक्त इस पवित्र थैली को तैयार करके अपने घर या दुकान की तिजोरी में रखते हैं. ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी को यह पोटली बहुत प्रिय है और जो कोई भी इसे अपनी तिजोरी में रखता है, उसे साल भर धन, समृद्धि और प्रचुरता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.

धनलक्ष्मी पोटली कब बनाए

ज़्यादातर लोग धनतेरस की शाम को धन लक्ष्मी पोटली बनाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा के दौरान बनाते हैं. इसे बनाने और पूजन के बाद, अगले दिन पोटली को तिजोरी में रख दिया जाता है, जहां यह पूरे साल रहती है.पोटली रखने से पहले, तिजोरी को अच्छी तरह साफ़ करें और सकारात्मकता और पवित्रता लाने के लिए उसे दीया और धूपबत्ती से शुद्ध करें.

धनलक्ष्मी पोटली कैसे बनाएं

इस पवित्र पोटली को बनाने के लिए, आपको एक लाल कपड़ा चाहिए, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है. इसके अंदर इन चीजों को रखें.

5 कमल गट्टा

5 गोमती चक्र

5 पीली कौड़ियां (कौड़ी)

5 हरी इलायची

5 लौंग

5 सुपारी

1 हल्दी

1 चांदी का सिक्का

कुछ मुद्रा नोट या सिक्के

कुछ साबुत धनिया के बीज

सभी सामान रखने के बाद, कपड़े को लाल धागे से बांधकर एक थैली बना लें. पूजा के दौरान इसे देवी लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर इसे अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें.

धन लक्ष्मी पोटली रखने के फायदे

निरंतर धन और समृद्धि को आकर्षित करता है.

व्यापार या पेशे में सफलता और वृद्धि लाता है.

वित्तीय समस्याओं और कर्जों को दूर रखता है.

इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद वर्ष भर बना रहता है.

घर या कार्यस्थल को सकारात्मक और शांतिपूर्ण ऊर्जा से भर देता है.

