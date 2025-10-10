Dhanteras Ke Upay: धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी

इस साल धनतेरस का त्योहार 18 ​अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन खरीदारी के साथ ही यम का दीपक जलाया जाता है. इसे यमराज की पूजा का विशेष दिन माना जाता है.

धनतेरस केवल धन और समृद्धि का उत्सव ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु का भी पर्व है. हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, इस दिन यमराज (मृत्यु के देवता) के लिए दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है. क्या आप जानते हैं कि धनत्रयोदशी की शाम को किया गया एक छोटा सा उपाय आपके पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच बन सकता है. आइए जानते हैं यह उपाय

इस साल धनतेरस का त्योहार 18 ​अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन खरीदारी के साथ ही यम का दीपक जलाया जाता है. इसे यमराज की पूजा का विशेष दिन माना जाता है. यम का दीपक जलाने से भय और अकाल मृत्यु का डर दूर हो जाता है. आइए जानते हैं इसके शक्तिशाली उपाय...

यम दीपक जलाना

यह धनतेरस का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य अनुष्ठान है, जिसे यम दीपदान के रूप में भी जाना जाता है.

समय: धनतेरस की शाम को, परिवार के सभी सदस्यों के घर लौटने के बाद, भोजन करने के बाद, और सोने से ठीक पहले.दीपक: आटे का चौमुखा दीपक बनाएँ. उसमें सरसों का तेल भरें और चारों बत्तियाँ जलाएँ.

स्थान एवं दिशा: घर के सबसे बड़े सदस्य को दीपक जलाकर मुख्य द्वार के बाहर या आंगन में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रखना चाहिए.

मान्यता: यह तर्पण यमराज को समर्पित है. ऐसा माना जाता है कि इससे वे प्रसन्न होते हैं और परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है. अकाल मृत्यु से बचाव के लिए यह सबसे कारगर उपाय माना जाता है और इस दिन इसे अवश्य करना चाहिए.

13 दीपक जलाना

यम दीपम के अलावा, धनतेरस की शाम को घर पर 13 दीपक जलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है.

स्थान: घर के अंदर और बाहर कुल 13 दीपक जलाएं.

महत्वपूर्ण स्थान: मुख्य द्वार पर, तुलसी के पौधे के पास, पानी के बर्तनों के पास, रसोईघर में और पूजा घर में दीपक रखें.

लाभ: यह रोशनी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकती है.

धन्वंतरि पूजा और प्रार्थना

आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरि का जन्म धनतेरस के दिन हुआ था. उनकी पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है.

पूजा: धनतेरस की शाम शुभ मुहूर्त में भगवान धन्वंतरि की पूजा करें.

प्रार्थना: पूरे परिवार की खुशहाली और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें.

मंत्र: रोगों से बचाव के लिए "ॐ धन्वन्तराय नमः" का जाप करें.

तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना

तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है.

अनुष्ठान: धनतेरस की शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.

लाभ: इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव होता है.

धनतेरस कथा सुनना

ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन यमराज और राजा हेमा के पुत्र की कथा सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है.

कथा वाचन: शाम की पूजा के बाद, परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर इस यम कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए.

लाभ: ऐसा माना जाता है कि जो लोग धनतेरस पर दीपदान अनुष्ठान करते हैं और कहानी सुनते हैं, उन्हें यमराज के प्रकोप और अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है.

