धर्म

Dhanteras 2025: धनतेरस पर जरूर ले आएं ये 7 चीजें, 13 गुना बढ़ोतरी के साथ प्राप्त होगी सुख समृद्धि और धन

भगवान धन्वंतरि, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर को समर्पित है. शास्त्रों के अनुसार, धनतेरस पर खरीदी गई कोई भी चीज़ 13 गुना अधिक सौभाग्य लाती है और घर को धन, सुख और समृद्धि से भर देती है.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 16, 2025, 03:56 PM IST

Dhanteras 2025: धनतेरस पर जरूर ले आएं ये 7 चीजें, 13 गुना बढ़ोतरी के साथ प्राप्त होगी सुख समृद्धि और धन
धनतेरस दिवाली त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है और हिंदू परंपरा में खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है. 2025 में, धनतेरस शनिवार, 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जबकि त्रयोदशी तिथि 19 अक्टूबर तक रहेगी. अगर आप 18 तारीख को खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो भी आप अगले दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी कर सकते हैं. यह दिन भगवान धन्वंतरि, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर को समर्पित है. शास्त्रों के अनुसार, धनतेरस पर खरीदी गई कोई भी चीज़ 13 गुना अधिक सौभाग्य लाती है और घर को धन, सुख और समृद्धि से भर देती है. सोने-चाँदी के अलावा, इस दिन घर में कुछ पवित्र वस्तुएँ लाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और दुर्भाग्य दूर होता है.

धनिया
धनिया को धन और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है. धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी को कुछ धनिया अर्पित करें और फिर कुछ बीज गमले में बो दें. अगर पौधा अच्छी तरह बढ़ता है, तो कहा जाता है कि यह घर में स्थायी समृद्धि और खुशियाँ लाता है.

सुपारी
धनतेरस की रस्मों में सुपारी का बहुत महत्व है. यह भगवान यम, भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्र और भगवान वरुण का प्रतीक है. पूजा के बाद, पूजी हुई सुपारी को अपने कैश बॉक्स या लॉकर में रखें. ऐसा करने से आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती.

चीनी के बताशे
बताशा एक पारंपरिक मिठाई है जिसे देवी लक्ष्मी का प्रिय भोग माना जाता है. धनतेरस पर बताशा खरीदें और पूजा के दौरान देवी को अर्पित करें. ऐसा कहा जाता है कि भक्तिपूर्वक पूजा करने और बताशा अर्पित करने से दुर्भाग्य दूर होता है और देवी लक्ष्मी की दिव्य कृपा प्राप्त होती है.

पीतल के बर्तन
अगर आप सोना या चाँदी नहीं खरीद सकते, तो धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि पीतल के बर्तन घर में लाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

कपूर
कपूर पवित्रता और शांति का प्रतीक है. धनतेरस पर कपूर खरीदें और देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा में इसका इस्तेमाल करें. कहा जाता है कि कपूर जलाने से घर की शुद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत होता है. इसकी सुखद सुगंध पूजा स्थल को पवित्र बनाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है.

झाड़ू
धनतेरस पर झाड़ू का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है, क्योंकि यह स्वयं देवी लक्ष्मी का प्रतीक है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन घर में नई झाड़ू लाना देवी का स्वागत है. घर की सफाई के लिए इसका उपयोग करने से न केवल भौतिक गंदगी, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, जिससे आर्थिक स्थिरता और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है.

पान के पत्ते
हिंदू रीति-रिवाजों में पान के पत्ते पवित्र माने जाते हैं और धनतेरस की पूजा में इन्हें अनिवार्य माना जाता है. शास्त्रों में पान के पत्तों में देवताओं का वास बताया गया है. धनतेरस पर इन्हें घर लाकर दिवाली की पूजा में इस्तेमाल करने से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और समृद्धि व कल्याण सुनिश्चित होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

