Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, नहीं तो पड़ेगा पछताना

एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 बजे शुरू होकर 2 नवंबर को सुबह 7:31 बजे समाप्त होगी. इसलिए, देवउठनी एकादशी का व्रत और अनुष्ठान सूर्योदय के अनुसार 1 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा.
सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इस पवित्र दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं और चतुर्मास का अंत करते हैं. इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और तुलसी विवाह (तुलसी और विष्णु का पवित्र विवाह) भी करते हैं. हालांकि, अनुष्ठान और प्रार्थना के साथ-साथ, भक्तों को कुछ नियमों का पालन करने और इस दिन कुछ विशेष कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है.
हिंदू पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है. पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 बजे शुरू होकर 2 नवंबर को सुबह 7:31 बजे समाप्त होगी. इसलिए, देवउठनी एकादशी का व्रत और अनुष्ठान सूर्योदय के अनुसार 1 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. हालांकि, वैष्णव परंपरा के अनुयायी इसे 2 नवंबर को अपने रीति-रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार मनाएंगे.
इस दिन तुलसी विवाह होता है. देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम (विष्णु) का दिव्य विवाह. चूँकि तुलसी माता भगवान विष्णु की अगाध पूजा करती हैं और माना जाता है कि इस दिन वे स्वयं व्रत रखती हैं, इसलिए उनके पत्ते तोड़ना सख्त मना है. भगवान विष्णु के लिए भोग लगाने वाले भक्तों को एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए.
ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन वाद-विवाद, क्रोध या दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए. आपत्तिजनक या आहत करने वाली भाषा का प्रयोग व्रत के लाभों को नष्ट कर सकता है और जीवन में नकारात्मकता को आमंत्रित कर सकता है.
यह पवित्र दिन पवित्रता और भक्ति का दिन है. भक्तों को मांसाहारी भोजन, शराब, प्याज, लहसुन या किसी भी प्रकार के तामसिक (अशुद्ध) भोजन से बचना चाहिए. इस दिन सात्विक भोजन और आध्यात्मिक एकाग्रता के साथ व्रत रखना चाहिए.
हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, एकादशी के दिन चावल खाना सख्त मना है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल खाने वालों का पुनर्जन्म कीड़े के रूप में हो सकता है. इसलिए, व्रत रखने वाले भक्तों और उनके परिवार के सदस्यों को चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. यह भी पढ़ें: देवउठनी एकादशी 2025: अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इस दिन इन वस्तुओं का दान करें और जगाएँ अपना भाग्य.
एकादशी के दिन दिन में सोना अशुभ माना जाता है. जो लोग व्रत नहीं रखते, उन्हें भी जागते रहना चाहिए और दिन भर भक्ति में लीन रहना चाहिए. विष्णु मंत्रों का जाप करना, भजन गाना या भगवान विष्णु को समर्पित रात्रि जागरण में भाग लेना शुभ होता है.
