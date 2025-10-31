FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, जानें पूजा का समय और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त

इस वर्ष देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर 2025 (शनिवार) को मनाया जाएगा. वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग 2 नवंबर 2025 रविवार को यह व्रत रखेंगे

नितिन शर्मा

Updated : Oct 31, 2025, 08:55 AM IST

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, जानें पूजा का समय और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त
पवित्र देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है. इस दिन, भक्त भगवान विष्णु को उनके चार महीने के दिव्य विश्राम से जगाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं, जिसके बाद शाम को प्रदोष काल में तुलसी विवाह देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के जाता है.

इस दिन मनाया जाएगा व्रत

इस वर्ष देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर 2025 (शनिवार) को मनाया जाएगा. वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग 2 नवंबर 2025 (रविवार) को यह व्रत रखेंगे. आइए जानते हैं 2025 में देवउठनी एकादशी पूजा और तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त क्या है...

देवउठनी एकादशी तिथि की तारीख और शुभ समय

एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजकर 11 मिनट पर होगी.
एकादशी तिथि समाप्ति 2 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर होगी. वहीं एकादशी तिथि 1 नवंबर को सूर्योदय के समय प्रबल होगी. इसलिए मुख्य उपवास का दिन 1 नवंबर 2025 होगा. वहीं व्रत का पारण 2 नवंबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर किया जाएगा. 

1 नवंबर, 2025 शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:42 - दोपहर 12:27 बजे (विष्णु पूजा के लिए आदर्श)
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:36 बजे - शाम 6:02 बजे (तुलसी विवाह के लिए बिल्कुल सही)
प्रदोष काल मुहूर्त: यह मुहूर्त सूर्यास्त से लगभग 40-45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 40-45 मिनट बाद तक रहता है. सूर्यास्त शाम 5:36 बजे होगा, जो तुलसी विवाह अनुष्ठान के लिए आदर्श समय है.

2 नवंबर 2025 शुभ मुहूर्त (वैष्णव एकादशी)

अभिजीत मुहूर्त: 11:42 पूर्वाह्न - 12:26 अपराह्न (विष्णु पूजा)
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:35 बजे - शाम 6:01 बजे (तुलसी विवाह)
प्रदोष काल: शाम 6:31 – 7:41 (तुलसी विवाह मुहूर्त)

प्राप्त होती है भगवान विष्णु की कृपा

देवउठनी एकादशी चातुर्मास के अंत का प्रतीक है, वह चार महीने की अवधि जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं. इस दिन से, विवाह, गृहप्रवेश और धार्मिक अनुष्ठान जैसे सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं. इस दिन तुलसी विवाह करने से समृद्धि, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी की दिव्य कृपा प्राप्त होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

