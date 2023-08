Dev Deepawali Upay: देव दीपावली के दिन करें ये अचूक उपाय, धन के साथ चमक जाएगी किस्मत

Dev Diwali Upay:कार्तिक माह के आखिर में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली मनाई जाती है, ऐसे में इस दिन कुछ उपाय अ पनाने से कई तरह की दिक्कतें दूर होती है

डीएनए हिंदीः Dev Deepawali Upay- कार्तिक महीना (Kartik Month 2022) पूजा-पाठ के लिहाज से बेहद पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में भगवान विष्णु (Lord Vishnu) 4 महीने के बाद अपनी योगनिद्रा से जागते हैं. देव दिवाली के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि-विधान से की जाती है. ऐसे में पूजा-पाठ के साथ-साथ अगर कुछ उपाय भी कर लिया जाए, तो सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में...

देव दीपावली के दिन जरूर करें ये उपाय (Do This Upay on Dev Diwali For Prosperity and Wealth)

मिट्टी या आटे का दीया जलाएं

देव दिवाली के दिन एक आटे या मिट्टी का दीपक लें और इसमें तेल या घी डालकर उसे प्रज्वलित करें. इसके बाद इस दीए में 7 लौंग डाल दें. दीया केवल मिट्टी या आटे का ही जलाएं. इससे घर में खुशहाली आएगी और दरिद्रता दूर होगी.

घर में लगाएं तुलसी का पौधा

मान्यता है कि कार्तिक माह या देव दिवाली के दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए. इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्तों को किसी धागे की सहायता से बांध दें ऐसा करने से धन-संपत्ति से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर में धन आगमन की राह खुलेगी.

आटे के बर्तन में रखें तुलसी का पत्ता

देव दिवाली के दिन तुलसी के 11 पत्ते लेकर आटे के बर्तन में डाल कर छोड़ दें. इससे घर में नकारात्मकता दूर होगी, घर मे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर में शुभ परिवर्तन दिखाई देगा.

पीला कपड़ा

नौकरी या कारोबार में तरक्की के लिए देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक माह में ही आने वाले गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांध दें. मान्यता है ऐसा करने से कारोबार में उन्नती और नौकरी में प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है.

भगवान सत्य नारायण की कथा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव दिवाली, एकादशी, अनंत चतुर्दशी, देवशयनी, दिवाली, खरमास, पुरुषोत्तम मास, आदि विशेष अवसरों पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने या करवाने से सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और जीवन में खुशहाली आती है.

