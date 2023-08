Delhi Hanuman Mandir: नहीं लग रहा वीजा, आज ही करें हनुमान जी के दर्शन, फिर देखें चमत्कार

दिल्ली स्थित हनुमान जी का यह चमत्कारी मंदिर देशभर में प्रसिद्ध है, कहा जाता है यहां दर्शन करने से वीजा से संबंधित समस्या दूर होती है

डीएनए हिंदी: Visit Hanuman Ji Mandir In Delhi- कहते हैं भगवान के द्वार पर हर समस्या का समाधान मिल जाता है. किसी बीमारी से मुक्ति पाना हो या फिर अच्छे अंकों से परीक्षा में पास करना हो, ऐसे समय में लोग भगवान को जरूर याद करते हैं. आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली स्थित एक ऐसे हनुमान मंदिर के बारे में जहां दर्शन करने से इस तरह की तमाम समस्याओं का हल हो जाता है. इसके अलावा इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए वीजा प्राप्त करने में परेशानी हो रही हो तो यहां स्थित हनुमान जी के दर्शन करने से वीजा लग जाता है. क्या है इस मंदिर की मान्यताएं

बेहद लोकप्रिय है दिल्ली का यह हनुमान मंदिर (Famous Hanuman Ji Mandir In Delhi)

दिल्ली स्थित यह हनुमान मंदिर बेहद चमत्कारी मंदिर है. इस मंदिर में विराजमान बजरंग बली का खास महत्व है, इन्हें लोगों को सीमाओं के पार लाने वाले भगवान के रूप में भी देखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जैसे हनुमान जी ने लंका पार की थी, वैसे ही वे विदेश जाने में और वहां रहने पर उनकी मदद करेंगे. मंदिर के पुजारियों का कहना है कि छुट्टियों के दिनों में यहां सबसे ज्यादा भक्त आते हैं और बजरंग बली का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

वीजा प्राप्ति के लिए यहां करते हैं हर तरह की पूजा (Visa Wale Hanuman Ji Puja)

दिल्ली स्थित इस चमत्कारी मंदिर में केवल दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से दर्शन करने आते हैं. मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यहां लोग अपने 'विदेश यात्रा योग' के बारे में जानने के लिए जन्म प्रमाण पत्र लेकर आते हैं. यहां आकर पूछते हैं कि उनके विदेश जानें का योग कब बन रहा है. इसके अलावा यहां लोग वीजा न लगेने की समस्या का समाधान भी मांगते हैं. उतना ही नहीं कुछ लोग विदेश से फोन करके नवीनीकरण की अर्जी भी लगाते हैं. इस मंदिर में आकर भक्त वीजा प्राप्ति के लिए हनुमान जी की हर तरह से पूजा करते हैं.

कैसे पहुंचे प्राचीन हनुमान मंदिर (How To Get To Chamatkari Visa Wale Hanuman Mandir in Delhi by Metro)

दिल्ली में स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंचने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरें, यह मेट्रो हनुमान मंदिर का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है. मंदिर स्टेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है. ऐसे में आप स्टेशन से पैदल चलकर ही मंदिर पहुंच सकते हैं.

इसके अलावा वीजा प्राप्ति के लिए ये मंदिर भी हैं फेमस

देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहां लोग विदेश जाने के लिए वीजा जल्दी लगने या वीजा लगने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए पूजा अर्चना करते हैं और मन्नत मांगते हैं, चिल्कुर बालाजी वाला वीजा मंदिर, हनुमान जी चरण मंदिर,अहमदाबाद आदि प्रमुख मंदिरों में से एक है.

