Budh Gochar: आज बुध का गोचर 23 दिन तक कराएगा इन राशियों के करियर-व्यापार में जबरदस्त लाभ

डीएनए हिंदीः किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. ग्रहों का गाेचर सभी राशियों के जीवन पर प्रभाव डालता है. किसी के लिए किसी ग्रह का गोचर दुखों और समस्याओं का कारण बनता है तो किसी राशि के लिए दुख के दिन खत्म होकर अच्छे दिन आने की शुरूआत होती है. बुध का ये गोचर किन राशियों के लिए अच्छे दिन ला रहा है, चलिए जानें. बुध का ये गोचर कुछ राशि के जातकों के करियर-व्यापार में जबरदस्त लाभ देने वाला है.

बता दें कि दिसंबर माह में बुध कई बार राशि परिवर्तन करने जा रहें हैं. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्कक्षमता, गणित, बुद्धि, तर्क, चतुरता, संवाद और संचार का कारक ग्रह माना जाता है. ग्रहों के युवराज बुध को माना गया है इस लिए बुध का गाेचर बहुत मायने रखता है.

दिसंबर में बुध गोचर से इन राशियों को मिलेगा लाभ



वृष राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध गोचर वृष राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायी रहने वाला है. इस दौरान इन्हें धन लाभ होगा. अप्रत्याशित पैसा मिलेगा. वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा. इस राशि के लोगों के रिश्तों में मजबूती आएगी. परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा. आपकी वाणी आपको सफलता की ओर ले जाएगी. सरकारी क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी. इस अवधि में शादी पक्की हो सकती है. साथ ही, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों को बुध गोचर का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. इस दौरान कारोबारियों को ज्यादा मुनाफा होगा. साझेदारी के काम में लाभ होगा। इस अवधि में अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. तरक्की मिलने के आसार हैं.

कर्क राशि

बुध का धनु राशि में प्रवेश कर्क राशि वालों के लिए भी लाभदायी रहने वाला है. वहीं, विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद अनुकूल है. करयिर में तरक्की मिलने की संभावना है. बुध गोचर धन लाभ कराएगा. कारोबार और करियर में भी सफलता मिल सकती है. इस दौरान लव लाइफ अच्छी रहेगी. लव मैरिज करने वाले लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. इस दौरान योजनाओं को गुप्त रखकर काम करने में ही लाभ है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय शुभ रहने वाला है. करियर के लिहाज से यह समय अति उत्तम रहने वाला है. इस दौरान आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.छात्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. लव लाइफ अच्छी रहेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने की उम्मीद है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए बुध गोचर शुभ फलदायी साबित होगा. इस दौरान आपको निवेश का पूरा लाभ मिलेगा. माता के सहयोग से किसी बड़े काम में सफलता हासिल हो सकती है. कार्यों में सफलता हासिल होगी. आर्थिक मोर्चे पर बुध गोचर लाभकारी रहने वाला है.

तुला राशि

बुध गोचर तुला राशि वालों को भी जबरदस्त लाभ देने वाले हैं. इससे उन्हें बड़ा धन लाभ होगा. आपकी आर्थिक स्थिति में उछाल देखने को मिलेगा. इतना ही नहीं, बचत करने में भी कामयाब रहेंगे. तुला राशि के जातकों को अप्रत्याशित पैसा मिलेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संपत्ति से जुड़े मामले आपके हक में रहेंगे. अगर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये सपना बहुत जल्द पूरा हो सकता है. किसी शुभ सूचना के मिलने के आसार हैं. आपके सम्मान और जिम्मदारियों में बढ़ोतरी होगी.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए बुध गोचर शुभ रहने वाला है. बुध गोचर काल में इस राशि के जातक तरक्की करेंगे. नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है. व्यापारियों को लाभ मिलेगा. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. पार्टनरशिप में किए गए काम लाभ दिलाएंगे. इस अवधि में किसी नए काम की शुरुआत करना लाभकारी रहेगा.

कितनी बार दिसंबर में होगा बुध का गोचर (How Many Times Mercury Transit in December)

बुध का पहला राशि परिवर्तन : बुध ग्रह दिसंबर माह में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे. इस महीने का पहला राशि परिवर्तन 3 दिसंबर को होगा. जिसमें बुध ग्रह वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे. पंचांग के मुताबिक, बुध ग्रह 03 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 06 बजकर 56 मिनट पर धनु राशि में गोचर करेंगे.

बुध का दूसरा राशि परिवर्तन : बुध का दूसरा राशि परिवर्तन 28 दिसंबर बुधवार को होगा. ये इस दिन प्रातःकाल 06 बजे धनु राशि से निकल कर मकर राशि में गोचर करेंगे. यहाँ पर बुध दो दिन ही संचरण करेंगे. उसके बाद ये पुनः धनु राशि में वापस लौट जायेंगे.

बुध का तीसरा राशि परिवर्तन : बुध 30 दिसंबर दिन शुक्रवार को इस माह में तीसरी बार राशि बदलेंगे. बुध ग्रह 30 दिसंबर की रात 11 बजकर 11 मिनट पर पुनः धनु राशि में प्रवेश करेगें.

