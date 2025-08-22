Dead Body Toe Tie: मौत के बाद क्यों बांधे जाते हैं महिला या पुरुष के पैरों के अंगूठे, आत्मा से है इसका संबंध

अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर के साथ कई प्रक्रियाएं की जाती हैं.इन्हीं में से पैरों के अंगूठों को जरूर बांधा जाता है. आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है.

जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है. उसी समय उनकी आत्मा शरीर छोड़ देती है. ये नियमित है. आत्मा अपने परिवार के दुख को महसूस करती है.यही वजह है कि आत्मा को मोहमुक्त करने के लिए शव का दाह संस्कार कर शरीर को अग्नि दी जाती है. ताकि परिवार के बंधन से मुक्त होकर यमलोक की यात्रा शुरू कर सकें.

मृत्यु के बाद बांध दिए जाते हैं अंगूठे

इन्हीं में से पैरों के अंगूठे बांधना भी एक है, लेकिन ज्यादातर लोगों इसकी वजह पता नहीं होगी कि आखिरी किसी की भी मृत्यु के बाद अंगूठे क्यों बांधे जाते हैं. इसका बहुत ही गहरा संबंध है.

इसलिए बांधे जाते हैं पैरों के अंगूठे

किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सबसे पहले व्यक्ति के पैरों के अंगूठों को बांध दिया जाता है. पुराणों के अनुसार, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया में से एक है. इससे मूलाधार को कुछ इस तरह से सख्त कर दिया जाता है कि उस जीव को वहां से शरीर के अंदर फिर से प्रवेश न मिल सके. इसका सीधा संबंध आत्मा से भी है. दरअसल आत्मा का मोह शरीर छोड़ने के बाद तुरंत खत्म नहीं होता. वह शरीर के किसी भी खुले भाग से होकर फिर से शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहती है. खास तौर पर मूलाधार से होकर. मूलाधार वह जगह है जहां से जीवन शुरू होता है.

जीवन ऊर्जा का केंद्र होता है मूलाधार

हिंदू धर्म में मूलाधार चक्र को जीवन ऊर्जा का केंद्र माना गया है. पैरों की उंगलियों को बांधने से इस चक्र को स्थिर कर दिया जाता है. इसे मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा फिर से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है. वह हमेशा के लिए बाहर ही रह जाती है.

क्यों जरूरी है आत्मा का शरीर छोड़ना

मौत के बाद आत्मा का शरीर छोड़ना बेहद जरूरी है. जीवन के बाद का सफर यही से शुरू होता है. मृत्यु के बाद शरीर छोड़कर आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है. यहां यमराज उसके कर्मों का मूल्यांकन करने के बाद स्वर्ग और नर्क में भेजने का फैसला करता है. यहां अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नर्क भोगना पड़ता है.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

